«Це буде найпровальніший сезон»: Зубков оцінив втрати бізнесу та курортні перспективи Криму

Актори театру можуть розійтися по домівках, а ось тварин із зоопарку в відпустку не відішлеш ‒ видаткова частина та потреби в кормі залишаються завжди. Так розмірковує про пережитий карантин та вимушене закриття парку левів «Тайган» його власник і господар ялтинського зоопарку «Казка» Олег Зубков. Він уже оцінив втрати бізнесу за період простою ‒ приблизно пів року, спочатку через судові розгляди, пізніше – через обмежувальні заходи у зв'язку з загрозою COVID-19. Оцінив кримський бізнесмен і перспективи туристичного сезону 2020 року на півострові. Про зроблені висновки та нові надії Олег Зубков розповів Крим.Реалії.

«Треба ж колись вмикати мізки»

‒ Істерика з пандемією відкинула нас назад, це колосальні збитки. Сукупні втрати ялтинського зоопарку «Казка» та парку «Тайган» склали понад 100 мільйонів рублів, 25-26 мільйонів рублів на місяць ‒ це тільки утримання парку «Тайган» із базою годування й іншими витратами на утримання величезної колекції. Але слава Богу, що є резерви, які були створені для розвитку парків, а тепер ми їх просто проїдаємо.

І це тільки прямі наші витрати, збитки, а упущену вигоду ми й не рахували. Ми вижили ‒ це головне, але незрозуміло, коли ця істерія з коронавірусом вляжеться. Тепер уже зрозуміло, що і сезону курортного не буде, а осінь і зима, очевидно, будуть найважчими в історії нашого парку.

Але жоден співробітник ялтинського зоопарку «Казка» і парку «Тайган» не був звільнений, традиційно йдуть тільки сезонні працівники. Навпаки, у кризовий період я залучаю людей для обслуговування тварин і територій. І на зарплату коронавірус теж не вплинув, ми працюємо у звичайному режимі, ніхто у нас не захворів, дотримувалися маскового режиму, проводили дезінфекцію.

На початку червня відкрився зоопарк «Казка», тепер працює і парк «Тайган». Парки, зоопарки не такі небезпечні для поширення будь-якої інфекції, як магазини та громадський транспорт. Так, звісно, у нас масковий режим, є дезінфектори, ми стежимо за дотриманням дистанції. Треба ж колись вмикати мізки і розуміти, що на величезній території, на свіжому повітрі можуть гуляти люди, дотримуючись правил.

«Це буде найпровальніший сезон»

Це буде найпровальніший сезон за останні 10-15 років. Люди бояться їхати в невідомість

– Через плутанину, через відсутність чітких команд, через ситуативні рішення, які без кінця ухвалює уряд, немає чіткої картини сезону. Але люди заздалегідь планують свій відпочинок, заздалегідь купують квитки, і з імовірністю 90 відсотків можна говорити про зрив сезону в Криму. Це буде найпровальніший сезон за останні 10-15 років. Люди бояться їхати в невідомість, бояться потрапити в обсерватор.

Та ще й заяви глави республіки (підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксенов ‒ ред.) у дусі: «Не їдьте до нас, ви ‒ небажані гості» тощо. Він відбив останні надії у підприємців, які думали, що уряд щось зробить для сезону.

Ми зрозуміли, що втратили травень і червень, але якби сьогодні були чіткі однозначні команди про те, що відкривають санаторно-курортні комплекси, дитячі табори, ситуація змінилася б.

Тепер ми увійдемо в банкрутство багатьох підприємств

За відсутності можливості їхати за кордон, у Криму міг би вийти прекрасний сезон навіть за два місяці ‒ липень, серпень. Але тепер ми увійдемо в банкрутство багатьох підприємств. Я впевнений, що після 15 червня підуть команди про скасування обмежень, але коли 10 разів казали: не приїжджайте, а тепер кличуть у гості, то настрою вже немає, люди й на дачі відпочинуть.

«Намагання уряду не дають бажаних результатів»

‒ Я думаю, що істерика з коронавірусом у Криму пов'язана частково з тим, щоб не відкривати півострів. Річ у тім, що друга проблема Криму, після коронавірусу, ‒ це вода. Коли вмикаються усі готелі та санаторії, то води фізично не вистачить. Якщо зараз ми підійдемо до Тайганського водосховища, Білогірського, то побачимо абсолютний мінімум води. Та й Сімферопольське водосховище ‒ усі прекрасно бачать мінімуми, які зазвичай бувають у серпні. Зараз ми таку ситуацію мали у травні.

Але у парку «Тайган» є свій резервуар і нам вдалося накопичити запас води, враховуючи, що ми не працювали й не було додаткових витрат на готель, кафе, наприклад. Ми отримали спецводокористування, оформили дозвіл на забір води з Білогірського водосховища, за три кілометри за допомогою трьох насосних станцій качаємо воду в парк.

У Криму будуть дуже великі проблеми з водою, усі намагання уряду не дають бажаних результатів

А ось у Криму будуть дуже великі проблеми з водою, усі намагання уряду не дають бажаних результатів. Розрахунки вчених і багатомільярдні витрати не виправдовуються ‒ ми досі користуємося тільки тим, що було накопичене за українські часи в цих водосховищах. Нам п'ять років щастило ‒ не було посухи, але тепер про себе нагадує ось ця періодичність. Вода для Криму ‒ це життя, мої прогнози виправдовуються і, незважаючи на рясні опади, які були в останні тижні, вони навряд чи врятують катастрофічне становище.

«Діти кажуть: «Тату, закінчимо парк»

Пам'ятаю всіх, хто намагався згубити мої парки, але судитися з ними не хочу ‒ їх життя покарає

‒ Протистояння, яке тривало понад п'ять років між мною та урядом, закінчилося і це вселило в мене впевненість, що є підтримка в Москві та є можливість розвиватися в умовах Росії. Я збираюся найближчим часом відновити будівництво парку розваг «Біла скеля», тим більше, що є територія, є плани, поруч пройшла траса Таврида і підросли діти, які говорять: «Тату, закінчимо парк».

В умовах сучасного, мінливого світу, мені важко загадувати, коли я його збудую. Я не беруся підписувати договори, але буде можливість ‒ я це робитиму, мені дуже хочеться добудувати, є ще й інші проєкти.

Я стійкий олов'яний солдатик, багато витримав і пройшов приблизно 650 засідань судів, я їх не хотів би множити, добиваємо те, в чому вже опинилися. Я отримав судовий досвід, пам'ятаю всіх, хто намагався згубити мої парки, але судитися з ними не хочу ‒ їх життя покарає.