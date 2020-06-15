Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
16 червня 2020, Київ 06:59
Відео

Коротко про нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео

Коротко про нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео
Embed
Коротко про нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео

No media source currently available

0:00 0:06:20 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Пропонуємо огляд важливих досягнень у чотирьох ключових сферах світової боротьби з коронавірусом: профілактика (включно з обмеженнями та тестуванням); лікування; вплив (економічний та соціальний); вакцини (пошуки довгострокового рішення). Карантин у шістьох країнах запобіг пів мільярдам випадків захворювання на COVID-19; препарат, який лікує згортання крові, може стати засобом для лікування хворих на коронавірус; ООН серйозно попереджає про бідність та продовольчу незахищеність на тлі економічної кризи через COVID-19. Огляд за період від 8 до 15 червня 2020 року. (Автор: Марго Бафф, відео: Reuters, AFP, AP)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG