Пропонуємо огляд важливих досягнень у чотирьох ключових сферах світової боротьби з коронавірусом: профілактика (включно з обмеженнями та тестуванням); лікування; вплив (економічний та соціальний); вакцини (пошуки довгострокового рішення). Карантин у шістьох країнах запобіг пів мільярдам випадків захворювання на COVID-19; препарат, який лікує згортання крові, може стати засобом для лікування хворих на коронавірус; ООН серйозно попереджає про бідність та продовольчу незахищеність на тлі економічної кризи через COVID-19. Огляд за період від 8 до 15 червня 2020 року. (Автор: Марго Бафф, відео: Reuters, AFP, AP)