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16 червня 2020, Київ 06:58
Суспільство

Піший перехід «Шегині-Медика» на кордоні з Польщею: лавки, намети, питна вода і великі черги

Перед пунктом пропуску Медика, 15 червня 2020 року

Українська сторона проситиме польську владу відновити автомобільне сполучення у пункті пропуску «Шегині-Медика». Тут діє єдиний на українсько-польському кордоні піший перехід і зараз втричі більше українців виходить із території України, аніж повертається. Черга на пішому переході незмінна з два тижні.

Близько ста осіб перед польським пунктом пропуску – це для крайньої людини перебування у черзі 6-7 годин. І це ще зовсім не критична ситуація. Оскільки буває до півтисячі осіб, які очікують під сонцем, дощем чи градом.

Днями рятувальники для більш-менш належних умов для громадян встановили два намети, де люди можуть відпочити чи випити води. Також митна і прикордонна служби поставили кілька лавок і смітники.

Намет у нейтральній зоні
Намет у нейтральній зоні

Близько 76 тисяч українців перетнули піший перехід на українсько-польському кордоні від 16 травня, коли він запрацював. Від березня до 1 червня спостерігався величезний потік людей із Польщі, а з 1 червня до сьогодні – утричі більше охочих потрапити у сусідню державу.

Якщо в середньому в Україну з Польщі через піший перехід проходить за добу до 700 громадян України, то з України виходить від 2500 до 3000. Оскільки контроль на польському пункті пропуску «Медика» триває значно довше, аніж на українській стороні, тому і виникають черги перед польським пунктом пропуску. Адже польські прикордонники ретельно перевіряють дані українців, їхній контакт із польським роботодавцем, через відповідний проміжок праці – 15 хвилинна перерва.

Виконувач обов’язків начальника Західного регіонального управління Держприкордонної служби Олексій Гавель
Виконувач обов’язків начальника Західного регіонального управління Держприкордонної служби Олексій Гавель
Ми постійно спілкуємося з польською стороною
Олексій Гавель

«Ми постійно спілкуємося з польською стороною, просимо збільшити кількість працівників, але технологічно вони не можуть це зробити. Якщо у нас є 2 працівники на вихід з України, то у них – 6.

Посол України у Польщі Андрій Дещиця 16 червня зустрічатиметься з керівництвом Польщі, прикордонниками і будуть вирішувати питання. Першочерговий крок, який може розвантажити цю ситуацію, це відновлення на «Медика-Шегині» автомобільного сполучення. Воно у нас відкрите, але закрите з польського боку. Тому чекаємо рішення польського уряду», – каже Радіо Свобода виконувач обов’язків начальника Західного регіонального управління Держприкордонної служби Олексій Гавель.

В очікування на контроль
В очікування на контроль

Ситуація була прогнозована

Піший перехід на українсько-польському кордоні – більш економний для поїздки в Європу, порівняно з перетином кордону на чужому автомобілі. Адже за те, щоб підсісти в автомобіль на пунктах пропуску в Рава-Руській чи Краковці, потрібно заплатити. До того ж до всіх пунктів пропуску добратись можна або власним транспортом, або ж, заплативши нелегальному перевізникові. Влада через коронавірус зволікає з відновленням легальних перевезень на Львівщині.

Черга на пішому переході, 15 червня 2020 року
Черга на пішому переході, 15 червня 2020 року

Складна ситуація на пішому переході була прогнозована, бо багато громадян повертаються в Польщу на роботу після проведеного карантину в Україні.

Відпочив і повертаюсь на роботу
Євген Гапчук

«Я працював водієм міжнародних перевезень 4 з половиною місяці у Польщі. Через пандемію у світі змушений був поїхати до родини. Трішки відпочив і повертаюсь на роботу. Як водій обсервації не проходжу. Після проходження контролю їду на фірму і вже завтра-післязавтра – у рейс. При мені всі оригінальні документи, що я працюю у Польщі. Але черга повільно тягнеться тут, прохолодно трохи під дощем стояти», – говорить житомирянин Євген Гапчук.

Євген Гапчук повертається на роботу в Польщу
Євген Гапчук повертається на роботу в Польщу

«Я теж працюю водієм із міжнародних перевезень. Закінчилась віза і приїхав в Україну. А так сім’ї не бачу по 4-8 місяців. Чому не можна врешті-решт запустити автобуси в Польщу, була б дистанція і порядок, тут усі вкупі стоять», – зауважив у розмові Олексій.

На лавці можна трішки посидіти
На лавці можна трішки посидіти

У Польщу громадяни України їдуть на тримісячні сезонні роботи або ж, згідно з контрактом, на довший час. У черзі стоять люди, які втратили роботу на батьківщині через пандемію, ті, хто отримує невеликі зарплати і мізерні пенсії.

«Чи вона, чи я хочемо їхати в Польшу працювати? Але які ціни в Україні на комунальні послуги, продукти, товари? І які зарплати і пенсії? Я працювала у Чехії, Польщі. У Чехії можеш зробити 40 000 гривень, у Польщі – 20 тисяч у місяць. Зараз їдемо за Варшаву, поки не знаю, чи фізично буде важко, житимемо у господарів. Дуже добре ставляться в Чехії і Польщі ті, хто нас наймає на роботу. Там, принаймі, заплатять гроші і поцікавляться, чи ти втомлена, що потрібно. Ми себе зовсім не почуваємо, що ми їдемо туди, як раби. Ставляться і поважають краще, аніж в Україні, де роботодавці зневажають працівника. Звісно, бувають випадки і за кордоном, але у нас такого не було. Зараз в Україні ті, хто мають великі гроші, з дуже великою неповагою ставляться до інших людей, влада безнадійна і нездатна ні на що», – розповіла Ольга з Львівщини і Оксана з Києва. Жінки познайомились на роботі у Празі і тепер їдуть працювати у Польщу.

Піший перехід Шегині, 15 червня 2020 року
Піший перехід Шегині, 15 червня 2020 року

Із дуже невеликим проміжком часу до Шегині під'їжджають і під'їжджають нелегальні перевізники, які привозять десятки людей, мандрівка яких через 7-12-годинне чекання, завершиться у Польщі або іншій європейській країні.

Протягом доби близько 10 громадян, у яких неналежні документи чи які не могли пояснити польським прикордонникам мету поїздки, повертаються назад додому.

Шегині, 15 червня 2020 року
Шегині, 15 червня 2020 року

На українсько-польському кордоні на цей час працюють пункти пропуску для автомобільного сполучення «Краківець – Корчова», «Рава-Руська – Гребенне» і «Ягодин – Дорогуськ», на «Шегині-Медика» – лише піший перехід.

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    Галина Терещук

    В ефірі Радіо Свобода з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Має досвід роботи на телебаченні і в газеті.

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