Піший перехід «Шегині-Медика» на кордоні з Польщею: лавки, намети, питна вода і великі черги

Українська сторона проситиме польську владу відновити автомобільне сполучення у пункті пропуску «Шегині-Медика». Тут діє єдиний на українсько-польському кордоні піший перехід і зараз втричі більше українців виходить із території України, аніж повертається. Черга на пішому переході незмінна з два тижні.

Близько ста осіб перед польським пунктом пропуску – це для крайньої людини перебування у черзі 6-7 годин. І це ще зовсім не критична ситуація. Оскільки буває до півтисячі осіб, які очікують під сонцем, дощем чи градом.

Днями рятувальники для більш-менш належних умов для громадян встановили два намети, де люди можуть відпочити чи випити води. Також митна і прикордонна служби поставили кілька лавок і смітники.

Близько 76 тисяч українців перетнули піший перехід на українсько-польському кордоні від 16 травня, коли він запрацював. Від березня до 1 червня спостерігався величезний потік людей із Польщі, а з 1 червня до сьогодні – утричі більше охочих потрапити у сусідню державу.

Якщо в середньому в Україну з Польщі через піший перехід проходить за добу до 700 громадян України, то з України виходить від 2500 до 3000. Оскільки контроль на польському пункті пропуску «Медика» триває значно довше, аніж на українській стороні, тому і виникають черги перед польським пунктом пропуску. Адже польські прикордонники ретельно перевіряють дані українців, їхній контакт із польським роботодавцем, через відповідний проміжок праці – 15 хвилинна перерва.

Ми постійно спілкуємося з польською стороною

«Ми постійно спілкуємося з польською стороною, просимо збільшити кількість працівників, але технологічно вони не можуть це зробити. Якщо у нас є 2 працівники на вихід з України, то у них – 6.

Посол України у Польщі Андрій Дещиця 16 червня зустрічатиметься з керівництвом Польщі, прикордонниками і будуть вирішувати питання. Першочерговий крок, який може розвантажити цю ситуацію, це відновлення на «Медика-Шегині» автомобільного сполучення. Воно у нас відкрите, але закрите з польського боку. Тому чекаємо рішення польського уряду», – каже Радіо Свобода виконувач обов’язків начальника Західного регіонального управління Держприкордонної служби Олексій Гавель.

Ситуація була прогнозована

Піший перехід на українсько-польському кордоні – більш економний для поїздки в Європу, порівняно з перетином кордону на чужому автомобілі. Адже за те, щоб підсісти в автомобіль на пунктах пропуску в Рава-Руській чи Краковці, потрібно заплатити. До того ж до всіх пунктів пропуску добратись можна або власним транспортом, або ж, заплативши нелегальному перевізникові. Влада через коронавірус зволікає з відновленням легальних перевезень на Львівщині.

Складна ситуація на пішому переході була прогнозована, бо багато громадян повертаються в Польщу на роботу після проведеного карантину в Україні.

Відпочив і повертаюсь на роботу

«Я працював водієм міжнародних перевезень 4 з половиною місяці у Польщі. Через пандемію у світі змушений був поїхати до родини. Трішки відпочив і повертаюсь на роботу. Як водій обсервації не проходжу. Після проходження контролю їду на фірму і вже завтра-післязавтра – у рейс. При мені всі оригінальні документи, що я працюю у Польщі. Але черга повільно тягнеться тут, прохолодно трохи під дощем стояти», – говорить житомирянин Євген Гапчук.

«Я теж працюю водієм із міжнародних перевезень. Закінчилась віза і приїхав в Україну. А так сім’ї не бачу по 4-8 місяців. Чому не можна врешті-решт запустити автобуси в Польщу, була б дистанція і порядок, тут усі вкупі стоять», – зауважив у розмові Олексій.

У Польщу громадяни України їдуть на тримісячні сезонні роботи або ж, згідно з контрактом, на довший час. У черзі стоять люди, які втратили роботу на батьківщині через пандемію, ті, хто отримує невеликі зарплати і мізерні пенсії.

«Чи вона, чи я хочемо їхати в Польшу працювати? Але які ціни в Україні на комунальні послуги, продукти, товари? І які зарплати і пенсії? Я працювала у Чехії, Польщі. У Чехії можеш зробити 40 000 гривень, у Польщі – 20 тисяч у місяць. Зараз їдемо за Варшаву, поки не знаю, чи фізично буде важко, житимемо у господарів. Дуже добре ставляться в Чехії і Польщі ті, хто нас наймає на роботу. Там, принаймі, заплатять гроші і поцікавляться, чи ти втомлена, що потрібно. Ми себе зовсім не почуваємо, що ми їдемо туди, як раби. Ставляться і поважають краще, аніж в Україні, де роботодавці зневажають працівника. Звісно, бувають випадки і за кордоном, але у нас такого не було. Зараз в Україні ті, хто мають великі гроші, з дуже великою неповагою ставляться до інших людей, влада безнадійна і нездатна ні на що», – розповіла Ольга з Львівщини і Оксана з Києва. Жінки познайомились на роботі у Празі і тепер їдуть працювати у Польщу.

Із дуже невеликим проміжком часу до Шегині під'їжджають і під'їжджають нелегальні перевізники, які привозять десятки людей, мандрівка яких через 7-12-годинне чекання, завершиться у Польщі або іншій європейській країні.

Протягом доби близько 10 громадян, у яких неналежні документи чи які не могли пояснити польським прикордонникам мету поїздки, повертаються назад додому.

На українсько-польському кордоні на цей час працюють пункти пропуску для автомобільного сполучення «Краківець – Корчова», «Рава-Руська – Гребенне» і «Ягодин – Дорогуськ», на «Шегині-Медика» – лише піший перехід.