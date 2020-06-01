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01 червня 2020, Київ 23:40
Суспільство

Кордон із Польщею. Суд узяв під варту трьох осіб, обвинувачених у вимаганні грошей у перевізників

Перед пунктом пропуску в Шегині,1 червня 2020 року

На Львівщину повернувся рекет, який спостерігався на початку 90-х років. Група осіб перед пунктом пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні, погрожуючи фізично, вимагала від приватних перевізників гроші за безперешкодний проїзд, стверджують силовики. Затримано трьох чоловіків, причетних до поборів. Галицький суд Львова 1 червня увечері обрав їм запобіжний захід –тримання від вартою без внесення застави, повідомила Радіо Свобода пресслужба прокуратури Львівської області.

Пункт пропуску «Шегині». Чути звуки коліщаток від валіз, які тягнуть українці у бік пішого переходу. Вони їдуть на заробітки у Польщу, переважно на сезонні роботи.

На українському боці – черги немає. Однак у нейтральній зоні, перед пунктом пропуску «Медика», щоб пройти польський кордон, вишикувалась величезна черга. Стояти доводиться по 6-8 годин щонайменше. Уже в Польщі українців очікує транспорт або ж від роботодавця, або ж приватний, яким вони доїдуть до місця праці.

Скупчення людей на пішому переході у Шегині спостерігається в останні дні. За словами речниці Мостиського прикордонного загону Маргарити Вершиніної, протягом вихідних 7500 громадян перетнули пункт пропуску «Шегині -Медика» в Україну і з України.

Черга перед польським пунктом пропуску Медика,1 червня 2020 року
Черга перед польським пунктом пропуску Медика,1 червня 2020 року

Чоловіки і жінки різного віку, з різних міст України, масово їдуть працювати у Польщу. Спілкуються неохоче, імен не називають.

«Їду на роботу на підприємство з чоловіком. А що робити? Нам треба заробити щось. Маємо запрошення. Я вже була у грудні на роботі і повернулась задовго до карантину. Проходитимемо там обсервацію, нам роботодавець надає готель і вже після цього – на роботу», – говорить Анна із Львівщини.

Вхід до пішого пункту пропуску
Вхід до пішого пункту пропуску

Поодиноко громадяни повертаються через піший перехід із Польщі чи інших європейських країн. Це ті, у кого завершилась робоча віза чи термін перебування за кордоном. Щоб доїхати додому з пункту пропуску більшість заздалегідь домовилась про послуги приватного перевізника. Адже у Львівській області, у зв’язку з великою кількістю хворих на коронавірус, карантин продовжили до 5 червня і рух громадського транспорту не відновлений. Тому приватні перевізники допомагають сотням громадян доїхати додому чи до кордону. Працюють, переважно, нелегально.

«Ми їдемо з сином у Херсонську область. Звідси бусом до Запоріжжя, а там нас уже заберуть іншим транспортом», – розповіла жінка. Вона не назвала точної суми за проїзд у Запоріжжя, лише сказала, що понад 1800 гривень.

Українці крокують до пішого переходу, 1 червня 2020 року
Українці крокують до пішого переходу, 1 червня 2020 року

Подружжю з Кропивницького не пощастило потрапити на роботу в Польщу. Їх польські прикордонники повернули, оскільки вони не мали запрошення на роботу.

«Нас було 4 осіб і ми мали однакові документи від роботодавця. Але нас повернули. Будемо вдома з’ясовувати вже з документами. Тепер чекаємо, щоб їхати у Кропивницький. Водій спить, десь о 20-й поїдемо. Сюди заплатили 1000 гривень за проїзд, а назад – 1400 гривень», – каже жінка з Кропивницького.

Відтак повернення додому їй обійдеться на 400 гривень дорожче з Шегині, аніж сюди. З чим це пов’язано?

Приватні перевізники в очікуванні пасажирів
Приватні перевізники в очікуванні пасажирів

За кожного пасажира данина – 200 гривень

Відколи з 17 березня був обмежений пропуск через українсько-польський кордон через карантин, людям почали надавати послуги приватні перевізники, але з’явились і ділки, які організували побори з приватних перевізників, влаштували чергу і графік. Про це інформує прокуратура Львівської області.

У коментарі Радіо Свобода головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко розповіла, що затримані троє мешканців Мостиського району, від 24 до 47 років, безробітні. Силовики перевіряють їхню діяльність, яка досить сумнівна, кажуть у прокуратурі. З кожного пасажира вони вимагали у водія по 200 гривень і ще 500 гривень за автобус. Здавши гроші, можна було проїхати. Якщо водій відмовлявся, то погрожували.

У людей були причини боятись
Ірина Діденко

«Все було чітко, виставили графіки, куди і коли хто може їхати. За це вимагали і отримували кошти, погрожували людям фізично. У людей були причини боятись. Ми взяли ситуацію під контроль із квітня, порушили кримінальне провадження і фіксували діяльність. Нам було важливо знайти заявника, бо люди боялись розправи. Знайшовся перевізник і зафіксували у неділю факт вимагання від перевізників. Якщо перевізник платив, то їхав далі, а були випадки, що пересаджували пасажирів до лояльного водія, який платив і мовчав», – каже Ірина Діденко.

Із Шегині у Дніпро проїзд коштує 1800 гривень, в Одесу – 1300, Харків – 1600.

В очікуванні клієнтів
В очікуванні клієнтів

Перевізники відмовлялись говорити про те, чи діють побори перед пунктом пропуску, чи доводиться їм платити за автобус і пасажирів. Більшість не зізналась узагалі, що очікує на клієнтів.

Місцевий мешканець Григорій, який працює перед пунктом пропуску, був затриманий разом із трьома підозрюваними, розповів, що його одразу з райвідділу поліції відпустили.

«Я збирав людей у своєму напрямку, підійшли, тупо заламали, положили і завезли, але все поліція вияснила і вибачилась за помилку. Взяли тоді 12 чоловік і 9 одразу відпустили. Але моє фото є в списку, що я рекетом займаюсь. Люди хочуть їхати додому, є приватні перевізники. Не було, щоб вимагали гроші, водії за те, що їм пасажира знаходили, дають 100-200 гривень», – говорить чоловік.

Водій легкової машини Євген Шаповаленко пояснив, що є люди, які шукають водіям пасажирів і отримують за послуги 10% з вартості проїзду.

Диспетчер шукає пасажирів
Євген Шаповаленко

«Це неправда, що тут брали гроші з перевізників. Кажуть, що один заявник, але якщо з тисячі перевізників лише один, то це випадковість. Є диспетчер, який отримує 200 гривень за те, що запропонував пасажира. Водій у машині, а диспетчер шукає пасажирів. Так само працюють на польській стороні. Є списки, черги, не було б списків – був би хаос. Є групи у «Вайбері», «Фейсбуці», там шукають пасажирів. Тут є місцеві водії, які у черзі стоять на перевезення, а приїжджають Запоріжжя чи Київ і хочуть швидко повертатись, поза всіма», – розповів свою версію чоловік.

Українці їдуть на роботу в Польщу
Українці їдуть на роботу в Польщу

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави щодо трьох підозрюваних. Порушено кримінальне провадження за статтею 189, частина 2 (вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Життя вирує перед пунктом пропуску
Життя вирує перед пунктом пропуску

Про те, що перед пунктом пропуску активно працює група «ділків», неофіційно мовилось ще місяць тому. Але ніхто з перевізників не наважився сказати про це відверто.

Якщо відновиться рух громадського транспорту, залізничного сполучення, то послуги численних приватних перевізників не будуть потрібні.

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    Галина Терещук

    В ефірі Радіо Свобода з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Має досвід роботи на телебаченні і в газеті.

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