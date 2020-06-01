Кордон із Польщею. Суд узяв під варту трьох осіб, обвинувачених у вимаганні грошей у перевізників

На Львівщину повернувся рекет, який спостерігався на початку 90-х років. Група осіб перед пунктом пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні, погрожуючи фізично, вимагала від приватних перевізників гроші за безперешкодний проїзд, стверджують силовики. Затримано трьох чоловіків, причетних до поборів. Галицький суд Львова 1 червня увечері обрав їм запобіжний захід –тримання від вартою без внесення застави, повідомила Радіо Свобода пресслужба прокуратури Львівської області.

Пункт пропуску «Шегині». Чути звуки коліщаток від валіз, які тягнуть українці у бік пішого переходу. Вони їдуть на заробітки у Польщу, переважно на сезонні роботи.

На українському боці – черги немає. Однак у нейтральній зоні, перед пунктом пропуску «Медика», щоб пройти польський кордон, вишикувалась величезна черга. Стояти доводиться по 6-8 годин щонайменше. Уже в Польщі українців очікує транспорт або ж від роботодавця, або ж приватний, яким вони доїдуть до місця праці.

Скупчення людей на пішому переході у Шегині спостерігається в останні дні. За словами речниці Мостиського прикордонного загону Маргарити Вершиніної, протягом вихідних 7500 громадян перетнули пункт пропуску «Шегині -Медика» в Україну і з України.

Чоловіки і жінки різного віку, з різних міст України, масово їдуть працювати у Польщу. Спілкуються неохоче, імен не називають.

«Їду на роботу на підприємство з чоловіком. А що робити? Нам треба заробити щось. Маємо запрошення. Я вже була у грудні на роботі і повернулась задовго до карантину. Проходитимемо там обсервацію, нам роботодавець надає готель і вже після цього – на роботу», – говорить Анна із Львівщини.

Поодиноко громадяни повертаються через піший перехід із Польщі чи інших європейських країн. Це ті, у кого завершилась робоча віза чи термін перебування за кордоном. Щоб доїхати додому з пункту пропуску більшість заздалегідь домовилась про послуги приватного перевізника. Адже у Львівській області, у зв’язку з великою кількістю хворих на коронавірус, карантин продовжили до 5 червня і рух громадського транспорту не відновлений. Тому приватні перевізники допомагають сотням громадян доїхати додому чи до кордону. Працюють, переважно, нелегально.

«Ми їдемо з сином у Херсонську область. Звідси бусом до Запоріжжя, а там нас уже заберуть іншим транспортом», – розповіла жінка. Вона не назвала точної суми за проїзд у Запоріжжя, лише сказала, що понад 1800 гривень.

Подружжю з Кропивницького не пощастило потрапити на роботу в Польщу. Їх польські прикордонники повернули, оскільки вони не мали запрошення на роботу.

«Нас було 4 осіб і ми мали однакові документи від роботодавця. Але нас повернули. Будемо вдома з’ясовувати вже з документами. Тепер чекаємо, щоб їхати у Кропивницький. Водій спить, десь о 20-й поїдемо. Сюди заплатили 1000 гривень за проїзд, а назад – 1400 гривень», – каже жінка з Кропивницького.

Відтак повернення додому їй обійдеться на 400 гривень дорожче з Шегині, аніж сюди. З чим це пов’язано?

За кожного пасажира данина – 200 гривень

Відколи з 17 березня був обмежений пропуск через українсько-польський кордон через карантин, людям почали надавати послуги приватні перевізники, але з’явились і ділки, які організували побори з приватних перевізників, влаштували чергу і графік. Про це інформує прокуратура Львівської області.

У коментарі Радіо Свобода головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко розповіла, що затримані троє мешканців Мостиського району, від 24 до 47 років, безробітні. Силовики перевіряють їхню діяльність, яка досить сумнівна, кажуть у прокуратурі. З кожного пасажира вони вимагали у водія по 200 гривень і ще 500 гривень за автобус. Здавши гроші, можна було проїхати. Якщо водій відмовлявся, то погрожували.

У людей були причини боятись

«Все було чітко, виставили графіки, куди і коли хто може їхати. За це вимагали і отримували кошти, погрожували людям фізично. У людей були причини боятись. Ми взяли ситуацію під контроль із квітня, порушили кримінальне провадження і фіксували діяльність. Нам було важливо знайти заявника, бо люди боялись розправи. Знайшовся перевізник і зафіксували у неділю факт вимагання від перевізників. Якщо перевізник платив, то їхав далі, а були випадки, що пересаджували пасажирів до лояльного водія, який платив і мовчав», – каже Ірина Діденко.

Із Шегині у Дніпро проїзд коштує 1800 гривень, в Одесу – 1300, Харків – 1600.

Перевізники відмовлялись говорити про те, чи діють побори перед пунктом пропуску, чи доводиться їм платити за автобус і пасажирів. Більшість не зізналась узагалі, що очікує на клієнтів.

Місцевий мешканець Григорій, який працює перед пунктом пропуску, був затриманий разом із трьома підозрюваними, розповів, що його одразу з райвідділу поліції відпустили.

«Я збирав людей у своєму напрямку, підійшли, тупо заламали, положили і завезли, але все поліція вияснила і вибачилась за помилку. Взяли тоді 12 чоловік і 9 одразу відпустили. Але моє фото є в списку, що я рекетом займаюсь. Люди хочуть їхати додому, є приватні перевізники. Не було, щоб вимагали гроші, водії за те, що їм пасажира знаходили, дають 100-200 гривень», – говорить чоловік.

Водій легкової машини Євген Шаповаленко пояснив, що є люди, які шукають водіям пасажирів і отримують за послуги 10% з вартості проїзду.

Диспетчер шукає пасажирів

«Це неправда, що тут брали гроші з перевізників. Кажуть, що один заявник, але якщо з тисячі перевізників лише один, то це випадковість. Є диспетчер, який отримує 200 гривень за те, що запропонував пасажира. Водій у машині, а диспетчер шукає пасажирів. Так само працюють на польській стороні. Є списки, черги, не було б списків – був би хаос. Є групи у «Вайбері», «Фейсбуці», там шукають пасажирів. Тут є місцеві водії, які у черзі стоять на перевезення, а приїжджають Запоріжжя чи Київ і хочуть швидко повертатись, поза всіма», – розповів свою версію чоловік.

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави щодо трьох підозрюваних. Порушено кримінальне провадження за статтею 189, частина 2 (вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Про те, що перед пунктом пропуску активно працює група «ділків», неофіційно мовилось ще місяць тому. Але ніхто з перевізників не наважився сказати про це відверто.

Якщо відновиться рух громадського транспорту, залізничного сполучення, то послуги численних приватних перевізників не будуть потрібні.