Родина Порошенка не просила перенести суд через похорон його батька – адвокати

Родина п’ятого президента Петра Порошенка не подавала клопотань про перенесення судового засідання. Про це адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив на брифінгу 18 червня.

«Сьогодні ресурс «Страна.юа» опублікував інформацію з посиланням на Офіс Генерального прокурора, що в Печерський суд подано заяву про перенесення засідання про обрання запобіжного заходу Президенту Порошенку з посиланням на те, що Порошенко не може з’явитися через похорон батька. Це – цинічна брехня», – сказав Новіков.

За словами правника, захист Порошенка також не отримував жодних сповіщень про це клопотання, ані офіційних, ані неформальних.

«Родина не просила про цей перенос. Ми вважаємо, що це маніпуляція, і маніпуляція дуже лицемірна. Ми не просили і родина Порошенка не просила «піклуватися» таким чином про їхні почуття», – додав він.

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Новіков повідомив, що похорон Олексія Порошенка запланований на п’ятницю, 19 червня, тоді як засідання в Печерському суді має відбутися сьогодні о 15 годині. Відтак переносити його немає потреби.

Адвокат також припустив, що справа Порошенка цікавить багатьох людей, тож громадськість буде спостерігати за засіданням.

«Якщо Генеральна прокуратура хоче зірвати засідання, їм це доведеться робити під свою відповідальність і це не має робитися з посиланням на інтереси Порошенка і його родини. Порошенко про це не просив», – підкреслив Новіков.

Інший захисник Порошенка Ігор Головань назвав «абсурдними» обвинувачення, які висунула п’ятому президенту генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, а саму справу – політичним переслідуванням.

«П’ятого Президента України звинувачують у тому, що він реалізував свої конституційні повноваження – видав Указ. А керівника Служби зовнішньої розвідки звинувачують у тому, що він виконав відповідно до Конституції обов’язковий для виконання на всій території України указ Президента України. Це абсолютний абсурд», – стверджує адвокат.

Раніше 18 червня Офіс генерального прокурора повідомив Радіо Свобода, що його очільниця Ірина Венедіктова просить Печерський районний суд Києва перенести засідання з розгляду запобіжного заходу для Петра Порошенка, нині народного депутата і лідера партії «Європейська солідарність».

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Ввечері 17 червня речник Петра Порошенка Святослав Цеголко повідомив, що родина Порошенків ухвалила рішення перенести похорон Олексія Порошенка, батька п’ятого президента України, на 19 червня.

10 червня ОГП повідомив, що підозрює Порошенка у тому, що він у 2018 році, будучи президентом, «схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень». Захист політика назвав звинувачення «абсурдом».