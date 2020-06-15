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15 червня 2020, Київ 18:56
Новини | Політика

«Особисто бачив російські війська»: Порошенко розповів у суді, з ким зустрічався в Криму на початку анексії

Апеляційний суд 15 червня допитує Петра Порошенка у справі про державну зраду експрезидента Віктора Януковича та анексії Криму

П’ятий президент України Петро Порошенко 15 червня на засіданні Апеляційного суду в Києві у справі про державну зраду експрезидента Віктора Януковича розповів, як народним депутатом їздив до Криму в 2014 році в період початку російської анексії, і з ким там зустрічався. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії з зали суду.

«Я особисто був у Криму – 27 і 28 числа (лютого – ред.) і особисто бачив російські війська, мав інформацію про те, що десантуються російські війська в аеропорту Сімферополя», – сказав Порошенко.

Тодішній народний депутат України Петро Порошенко у Криму в аеропорту Сімферополя, який вже тоді контролювали російські військові («зелені чоловічки»). Порошенко прибув до Криму з наміром врегулювати ситуацію на півострові. Сімферополь, 28 лютого 2014 року
Тодішній народний депутат України Петро Порошенко у Криму в аеропорту Сімферополя, який вже тоді контролювали російські військові («зелені чоловічки»). Порошенко прибув до Криму з наміром врегулювати ситуацію на півострові. Сімферополь, 28 лютого 2014 року

Він повідомив, що зустрічався з тодішнім спікером парламенту Криму Володимиром Костянтиновим, головою Меджлісу кримських татар Рефатом Чубаровим, тодішнім Постійним представником виконувача обов’язків президента в Автономній республіці Крим Сергієм Куніциним та ще «з низкою осіб». За словами Порошенка, зустрічі мали «консультаційний характер».

Тодішній народний депутат України Петро Порошенко, який прибув до Криму з наміром врегулювати ситуацію на півострові. Сімферополь, 28 лютого 2014 року
Тодішній народний депутат України Петро Порошенко, який прибув до Криму з наміром врегулювати ситуацію на півострові. Сімферополь, 28 лютого 2014 року

У ході засідання суддя або відхиляв, або знімав більшість питань адвокатів Януковича, називаючи їх «неважливими, несуттєвими або такими, що не були в компетенції Порошенка».

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Апеляційний суд 15 червня допитує Порошенка у справі про державну зраду експрезидента Віктора Януковича та анексії Криму. Допит Порошенка проходить за клопотанням захисту Януковича нібито «в зв’язку з неповним допитом у суді першої інстанції».

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