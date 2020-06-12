«Спірний приклад журналістики» – міністр культури Ткаченко стосовно сюжету «1+1» про Порошенка

Міністр культури та інформаційної політики, який раніше був гендиректором «1+1 media», Олександр Ткаченко, назвав спірним прикладом журналістики сюжет телеканалу «1+1» про те, що Петро Порошенко буцісто причетний до вбивства свого брата. Про це Ткаченко заявив в інтерв’ю hromadske.

«Ми багато чуємо про один конкретний факт, який подається в публіцистичній програмі з цитатою певної людини з розмовою про те, що за тим, що каже певна людина, є така історія. Можна звертати (увагу – ред.) на один поодинокий факт, який є дискусійним. Але я б хотів, щоб ми звертали увагу на багато інших фактів», – зазначив Ткаченко.

Як пише видання, Ткаченко заявив про «величезну кількість маніпуляцій, фейків, провокацій» щодо висвітлення Володимира Зеленського, які стосуються каналів, які пов’язують, зокрема, з Петром Порошенком.

«На мій погляд, це жахливі приклади роботи журналістики», – сказав Ткаченко.

На уточнювальне запитання, як Ткаченко оцінює згаданий сюжет «1+1» про Петра Порошенка, міністр відповів: «Я його відношу до спірних (прикладів журналістики – ред.)».

23 березня в програмі «Українські сенсації» на телеканалі «1+1» журналісти розповіли про можливу причетність Петра Порошенка до замовних вбивств, зокрема до смерті рідного брата. «Вони перейшли межу», – прокоментував тоді Петро Порошенко. Пресслужба Порошенка не відповіла на запит Радіо Свобода, чи подав він до суду, а чільний представник каналу «1+1» сказав, що такого позову не було.