LIVE | Вакарчук складає мандат. Порошенкові оголосили підозру і погрожують можливим арештом

- Святослав Вакарчук оголосив про складання мандата народного депутата. Чому він йде з Верховної Ради і що буде з «Голосом»?
- Петру Порошенку, народному депутатові від «Європейської солідарності», п’ятому президентові України, оголосили підозру, заявила генпрокурор Ірина Венедіктова. Далі – обрання запобіжного заходу. У чому його звинувачують і чи є це політичним переслідуванням?
Учасники програми:
Кіра Рудик, народний депутат України («Голос»);
Микола Малуха, виборець партії «Голос», експерт з комунікацій;
Микола Давидюк, політолог;
Юрій Смірнов, журналіст LIGA.net;
Ігор Чубайс, доктор філософських наук;
Ілля Новіков, адвокат Петра Порошенка.
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