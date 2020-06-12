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12 червня 2020, Київ 14:26
Політика

LIVE | Вакарчук складає мандат. Порошенкові оголосили підозру і погрожують можливим арештом

Початок ефіру о 13:00

  • Святослав Вакарчук оголосив про складання мандата народного депутата. Чому він йде з Верховної Ради і що буде з «Голосом»?
  • Петру Порошенку, народному депутатові від «Європейської солідарності», п’ятому президентові України, оголосили підозру, заявила генпрокурор Ірина Венедіктова. Далі – обрання запобіжного заходу. У чому його звинувачують і чи є це політичним переслідуванням?

Учасники програми:

Кіра Рудик, народний депутат України («Голос»);

Микола Малуха, виборець партії «Голос», експерт з комунікацій;

Микола Давидюк, політолог;

Юрій Смірнов, журналіст LIGA.net;

Ігор Чубайс, доктор філософських наук;

Ілля Новіков, адвокат Петра Порошенка.

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