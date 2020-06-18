«Недоторканність потрібна лише при здійсненні влади» – Кравчук про справи проти Порошенка

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук прокоментував білоруській редакції Радіо Свобода питання про те, якими мають бути гарантії колишнім президентам.

«Я думаю, що недоторканність потрібна лише при здійсненні влади, коли президент при владі. Можуть бути різні політичні інтриги, сили, які можуть застосовувати і силові методи проти президента. Я це бачив на особистому досвіді. Якщо президент відбув свій термін (не пішов у відставку через імпічмент), виконав свою місію та пішов у відставку, має бути ухвалений регулярний закон про колишніх президентів», – відповів Кравчук на запитання, яке стосувалося кримінальних справ, порушених проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

Водночас Кравчук зазначив, що колишній глава держави «повинен мати відповідний захист, особливо матеріальний».

«Якщо за цей час він використовував країну для свого збагачення і робив це незаконно, то правоохоронні органи повинні розслідувати все, а якщо були порушення закону, його слід притягнути до відповідальності. І якщо він жив нормально, працював для людей, то його життя потрібно забезпечити, як і кожну людину, враховуючи зусилля, енергію та витрачений час», – вважає перший президент України.

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