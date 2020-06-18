Посольство США відреагувало на ситуацію з правосуддям в Україні

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні відреагувало 18 червня на ситуацію з правосуддям в Україні.

«В умовах демократії усі громадяни заслуговують на рівне на справедливе ставлення до себе відповідно до закону. Система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків», – заявили дипломати на сторінках посольства у соцмережах.

Посольство США в Україні не вказало, яку конкретно справу або справи має на увазі.

Минулого тижня Православна церква України заявила про недопустимість політичної мотивації в діяльності правоохоронних органів і порушенні кримінальних справ, зокрема, проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

Цього тижня Європейська народна партія (ЄНП) висловила стурбованість через політичні переслідування Порошенка.

Офіс генерального прокурора України і Державне бюро розслідувань заявляють, що Петрові Порошенку, нині народному депутатові і лідерові партії «Європейська солідарність», вручена підозра в одній із більш ніж двох десятків кримінальних проваджень, в яких на цей час він проходить, – перша підозра за тривалий час розслідування цих проваджень.

Адвокати Порошенка заперечують вручення підозри. Тим часом ОГП і ДБР уже погрожують Порошенкові можливим арештом.

Засідання з обрання запобіжного заходу Порошенку було призначене на 18 червня.