Венедіктова просить суд перенести розгляд запобіжного заходу Порошенку

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова просить Печерський районний суд Києва перенести засідання з розгляду запобіжного заходу для Петра Порошенка, нині народного депутата і лідера партії «Європейська солідарність», повідомили Радіо Свобода в Офісі генпрокурора.

«Слідчий суддя має розглянути це клопотання і ухвалити рішення (на коли перенести засідання – ред.)», – повідомили у пресслужбі ОГП.

Там уточнили, що клопотання пов’язане зі смертю батька Петра Порошенка.

Планувалося, що засідання суду відбудеться 18 червня о 15:15.

За словами адвокатів Порошенка, прокуратура має намір просити про арешт Порошенка.

Ввечері 17 червня речник Петра Порошенка Святослав Цеголко повідомив, що родина Порошенків ухвалила рішення перенести похорон Олексія Порошенка, батька п’ятого президента України, на 19 червня.

«Завтра Петро Порошенко іде до суду. Тому похорон його батька Олексія Порошенка довелося перенести на п’ятницю, 19 червня», – вказав Цеголко.