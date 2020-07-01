Адвокати Порошенка оголосили відвід Венедіктовій і ще 12 прокурорам

Адвокати п’ятого президента України, народного депутата з «Європейської солідарності» Петра Порошенка заявили відвід генеральному прокурору Ірині Венедіктовій і ще 12 прокурорам.

Адвокати оголосили про відвід на засіданні Печерського районного суду, який 1 липня розглядає запобіжний захід Порошенку в справі, в якій прокуратура підозрює його в тому, що в 2018 році він нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень.

В Офісі генпрокурора раніше заявили, що оголосили підозру Петрові Порошенку в цій справі. Водночас адвокати наполягали і знову вказали про це в суді, що Порошенко не є підозрюваним, бо прокуратура, за їхніми словами, порушила норми Кримінального процесуального кодексу.

Суд із обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петрові Порошенку почався 18 червня. Прокурори тоді попросили про запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, хоча раніше говорили про те, що прокуратура буде домагатися арешту експрезидента.

Зрештою суддя оголосив перерву до 1 липня.