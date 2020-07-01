Порошенко повідомив, що фігурує у 24 кримінальних провадженнях 

Колишній президент та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко в інтерв’ю проєкту «Соромно!» повідомив, що фігурує у 24 кримінальних провадженнях.

«24, бо три вони закрили. Я це дізнався тільки із заяви, яка пролунала. Нам це не повідомляли», – сказав Порошенко.

Він заперечив, що більшість проваджень – це особиста помста колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

«Який Портнов? Яка помста? Це спроба Офісу президента або особисто президента Володимира Зеленського сховатися або відволікти увагу за димовою завісою, прикрившись Портновим. Це прямі вказівки з Офісу президента конкретно пана Смирнова (заступника голови ОП Андрія Смирнова – ред.), який як адвокат пана Єфремова (колишнього лідера Партії регіонів Олександра Єфремова – ред.) дуже дружний з Портновим. Він використовує зазначений сценарій, щоб подолати фобії, які існують в Офісі президента», – заявив Порошенко.

В Офісі президента наразі не коментували заяву президента.

В одному з проваджень колишньому президенту оголосили підозру. За даними прокуратури, у 2018 році Порошенко схилив голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень.

Один із адвокатів Порошенка Ілля Новіков припускав, що може йтися про підозру через призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Захист колишнього президента відкидає звинувачення в порушенні закону.