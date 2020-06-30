Адвокат Порошенка: 30 червня допиту в ДБР не буде

Адвокат п’ятого президента України, народного депутата з «Європейської солідарності» Петра Порошенка заявляє, що 30 червня допиту його клієнта в Державному бюро розслідувань не буде.

Про це Ігор Головань написав у фейсбуці ввечері 29 червня.

«Відповідаю на питання журналістів про те, чи збирається Петро Порошенко приходити на допит до ДБР 30 червня. П’ятий Президент України викликів на допит у передбаченому законом порядку не отримував. «Відосики», оголошення на сайтах і парканах ми не сприймали і не сприйматимемо. Тому 30 червня допиту не буде», – написав Головань.

Допит, за словами адвоката, відбудеться 1 липня.

Державне бюро розслідувань 24 червня повідомило, що викликає Петра Порошенка 30 червня на допит як підозрюваного.

У пресслужбі ДБР Радіо Свобода заявили, що допит відбуватиметься у справі, в якій Державне бюро розслідувань раніше вручило Порошенкові підозру і за якою, як вважає слідство, він у 2018 році він нібито «схилив» голову Служби зовнішньої розвідки (в той час її очолював Єгор Божок – ред.) до перевищення службових повноважень. Захист політика назвав звинувачення «абсурдом».​

Один із адвокатів Порошенка Ілля Новіков раніше припускав, що може йтися про призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Адвокат Головань наполягав, що вручення підозри не було, бо прокуратура, за його словами, порушила норми Кримінального процесуального кодексу.

18 червня почався суд із обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петрові Порошенку. Зрештою суддя оголосив перерву до 1 липня.