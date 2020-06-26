Порошенки презентували «арештовані» картини в музеї Гончара

П’ятий президент України, народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко та його дружина Марина відкрили виставку своєї колекції картин у музеї Івана Гончара, повідомила партія «ЄС».

На фото, які оприлюднила політична сила, а також директор Національного музею Революції гідності Ігор Пошивайло в соцмережах, видно, що картини розташовані за ґратами. У «ЄС» таку презентацію пояснили перформансом.

«Директор музею Петро Гончар символічно розірвав стрічку, якою були опечатані двері до виставкової зали, і присутні побачили, що картини художників зі світовими іменами буквально знаходяться «під арештом», у загратованому просторі», – йдеться в повідомленні партії.

Порошенко знову заявив, що картини були ввезені в України з виконанням вимог закону та митним оформленням.

Згодом, як повідомила пресслужба «ЄС», на місце прибули представники Державного бюро розслідувань. Радіо Свобода наразі не змогло зв’язатися з пресслужбою ДБР, аби перевірити це твердження.

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ДБР викликало Порошенка на допит 26 травня як свідка в межах провадження, досліджуються «обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників».

Сам Порошенко не прибув на допит і в цей час відкривав виставку художніх робіт зі своєї власної колекції у Музеї Івана Гончара в Києві. Він запевнив, що купував усі картини законно й має відповідні документи.

Згодом до музею прибули представники Державного бюро розслідувань, які, за повідомленням музею, вилучили митні декларації.