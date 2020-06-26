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26 червня 2020, Київ 18:25
Новини | Політика

Порошенки презентували «арештовані» картини в музеї Гончара

Згодом, як повідомила пресслужба «ЄС», на місце прибули представники Державного бюро розслідувань

П’ятий президент України, народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко та його дружина Марина відкрили виставку своєї колекції картин у музеї Івана Гончара, повідомила партія «ЄС».

На фото, які оприлюднила політична сила, а також директор Національного музею Революції гідності Ігор Пошивайло в соцмережах, видно, що картини розташовані за ґратами. У «ЄС» таку презентацію пояснили перформансом.

«Директор музею Петро Гончар символічно розірвав стрічку, якою були опечатані двері до виставкової зали, і присутні побачили, що картини художників зі світовими іменами буквально знаходяться «під арештом», у загратованому просторі», – йдеться в повідомленні партії.

Порошенко знову заявив, що картини були ввезені в України з виконанням вимог закону та митним оформленням.

Згодом, як повідомила пресслужба «ЄС», на місце прибули представники Державного бюро розслідувань. Радіо Свобода наразі не змогло зв’язатися з пресслужбою ДБР, аби перевірити це твердження.

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ДБР викликало Порошенка на допит 26 травня як свідка в межах провадження, досліджуються «обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників».

Сам Порошенко не прибув на допит і в цей час відкривав виставку художніх робіт зі своєї власної колекції у Музеї Івана Гончара в Києві. Він запевнив, що купував усі картини законно й має відповідні документи.

Згодом до музею прибули представники Державного бюро розслідувань, які, за повідомленням музею, вилучили митні декларації.

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