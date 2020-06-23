Що обвинувачення проти Порошенка можуть означати для української демократії? (Світова преса)

Різні експертні думки щодо обвинувачень проти експрезидента України Петра Порошенка публікують у статті Atlantic Council.

Про те, чому виведення військ США з Німеччини – перемога для російського президента, пишуть у статті агентства Bloomberg.

Іран передасть Франції «чорні скриньки» збитого українського авіалайнера, пишуть у статті катарської медіакомпанії Al Jazeera.

Що обвинувачення проти експрезидента України Петра Порошенка можуть означати для української демократії? Думки різних аналітиків із цього приводу зібрані в статті американського аналітичного центру Atlantic Council («Атлантична рада»).

Деякі спостерігачі вважають, що суд зараз іде «саме над українською демократією, а не над колишнім президентом», мовиться у статті.

«Кампанія притягнення до відповідальності Порошенка тісно пов’язана з його наступником, президентом України Володимиром Зеленським, який не приховував своєї антипатії до чоловіка, посаду якого він обійняв минулого року»: Зеленський обіцяв притягнути до відповідальності корумпованих високопосадовців, і вважається, що Порошенко, який залишається найближчим політичним конкурентом Зеленського, є головною ціллю нинішнього президента, пише автор статті Пітер Дікінсон.

«Якщо влада переслідуватиме колишнього президента Порошенка за те, що дедалі більше схоже на зведення політичних порахунків, Зеленський увійде в підручники історії як іще один невдалий пострадянський президент, який не міг виконати своїх численних обіцянок зробити Україну функціональною. Україна має великі проблеми із іміджем, і притягнення до відповідальності колишніх президентів – це незвична тактика переконання іноземних інвесторів вкладати гроші в країну сумнівною судовою системою», – вважає заступниця директора Євразійського центру «Атлантичної ради» Мелінда Герінґ.

Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, вважає, що це зазвичай досить погана ідея – притягувати до відповідальності колишніх президентів, якщо немає переконливих доказів значних неправомірних дій із їхнього боку. На думку експерта, Київ ризикує репутацією держави як демократичної країни.

Дослідник Адріян Каратницький називає більшість відкритих кримінальних проваджень щодо експрезидента «легковажними й безглуздими» і вважає, що вони становлять «вибіркове правосуддя і політичне переслідування».

Колишній речник місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків зауважує, що «необхідність зведення політичних порахунків, мабуть, просто сидить у ДНК українських політиків». «Ба більше, у час, коли стільки злочинців із попередніх режимів усе ще не зустрілися з правосуддям, вражає думка про те, що адміністрація президента Володимира Зеленського переслідуватиме свого безпосереднього попередника», – вважає він.

Про те, чому виведення військ США з Німеччини – це перемога для російського президента Володимира Путіна, пишуть у статті агентства Bloomberg. Це не заощадить ніяких грошей державі, але зробить при цьому Америку менш безпечною, переконаний автор статті, колишній чільний командувач США і НАТО Джеймс Ставрідіс.

Президент США Дональд Трамп підтвердив свій намір забрати майже 10 тисяч військових з Німеччини, що знизить присутність США до менше 25 тисяч осіб. «Важко перебільшити, наскільки поганим є це рішення», – мовиться у статті. Скорочення цих військ – це не тільки відвертий подарунок президентові Росії Володимиру Путіну. Це також «надмірно напружує трансатлантичний альянс, знижує глобальну готовність Америки до оперативних і постійних бойових дій і не заощаджує США ніяких грошей», пише автор.

Рішення Трампа невигідне США, бо країна втратить свої стратегічні бази, близькі до своїх противників. Ба більше, коли війська повернуть назад до США, їм будуть потрібні бази, і, якщо їх потрібно буде передислокувати, транспортні витрати будуть дуже високими, мовиться у статті.

«НАТО також програє: я можу сказати вам, що кожен солдат США на континенті допомагає зміцнити альянс, і це одне з пояснень, чому американські союзники готові були їхати до Іраку й Афганістану», – наголошує автор.

На думку екскомандувача НАТО, ситуація вказує на єдину особу, якій це вигідно, – Володимира Путіна. «Російський лідер використає раптовий відступ американців для підсилення свого іміджу в Росії (нібито «США бояться вступити у війну з Росією»), всередині Європи (мовляв, «США насправді не прихильні до того, щоб вас захищати»), а також на міжнародній арені, зокрема на Близькому Сході та інших місцях (мовляв, «бачите, як ті американці ставляться до своїх можливих союзників?»)», – пише автор.

Європа важлива для США, переконаний Ставрідіс. Вона поділяє їхні цінності, відіграє важливу роль для економіки і має одні з найбільш висококваліфікованих військ у світі.

Про те, що Іран передасть Франції «чорні скриньки» збитого українського авіалайнера, пишуть у статті катарської медіакомпанії Al Jazeera.

Міністр закордонних справ країни Могаммад Джавад Заріф сказав, що бортові реєстратори збитого іранськими силами у січні українського авіалайнера передадуть для вивчення у Францію.

8 січня Іран збив літак «Міжнародних авіаліній України» ракетою «земля-повітря». Внаслідок цього загинули 176 людей. Тегеран пізніше визнав «катастрофічну помилку» своїх сил, які тоді були в режимі високої бойової готовності через протистояння зі США.

Як нагадують у матеріалі, доля голосового і параметричного реєстраторів стала предметом міжнародного протистояння, і Україна вимагала доступу до них.

Бюро розслідувань і аналізу безпеки цивільної авіації Франції (BEA) відоме у всьому світі як одне з провідних агентств для зчитування таких даних, і реєстратори з інших гучних аварій туди вже надсилалися раніше, мовиться у статті.

Канада пізніше в понеділок заявила, що Заріф погодився розпочати переговори щодо відшкодувань.

Іран заявив, що коронавірусна криза сприяла затримці розслідування щодо збиття літака, проведеного його органом розслідування повітряних інцидентів. Іран надсилав неоднозначні повідомлення про те, де «читатимуть» реєстратори польотів. Минулого тижня там казали, що реєстратори будуть відправлені в Україну.