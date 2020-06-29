КМІС: 51% українців вважають розслідування справ проти Порошенка «боротьбою за справедливість»

51% українців вважають розслідування справ проти президента Петра Порошенка «боротьбою за справедливість», повідомив Київський міжнародний інститут соціології.

Згідно з опитуванням, 30% вважають події навколо Порошенка «політичним переслідуванням чинною владою», ще 19% – не змогли відповісти на це питання.

Державне бюро розслідувань наразі має понад 15 проваджень, у яких фігурує Порошенко. В одній зі справ колишньому президенту оголосили підозру. За даними прокуратури, у 2018 році Порошенко схилив голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень.

Один із адвокатів Порошенка Ілля Новіков припускав, що може йтися про підозру через призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Захист колишнього президента відкидає звинувачення в порушенні закону.

Опитування проводили з 20 до 23 червня. У ньому взяли участь 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.