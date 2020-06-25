Семочку відмовлено у поновленні на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки – суд

Верховний суд залишив без розгляду позов щодо звільнення позивача з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України, повідомила пресслужба суду у четвер. Хоча прізвище позивача не вказується, із деталей справи випливає, що мова йде про Сергія Семочка.

«24 червня 2020 року Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду залишив без розгляду позов Сергія Семочка до президента України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – Служба зовнішньої розвідки України. Позивач просив визнати протиправним та скасувати указ президента України від 12 квітня 2019 року №143/2019 про його звільнення з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України, а також поновити його на цій посаді», – йдеться в повідомленні.

Повністю ухвалу суду планують оприлюднити впродовж декількох днів, зазначили в суді.

Сергій Семочко був призначений першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України президентським указом від 31 липня 2018 року. У квітні минулого року указом тодішнього президента Петра Порошенка Семочко був звільнений з посади.

Нині народний депутат, п’ятий президент України Петро Порошенко є підозрюваним у справі про перевищення службових повноважень. Слідство вважає, що у 2018 році Порошенко нібито «схилив» голову Служби зовнішньої розвідки (в той час її очолював Єгор Божок – ред.) до перевищення службових повноважень. Захист політика назвав звинувачення «абсурдом».​ Один із адвокатів Порошенка Ілля Новіков раніше припускав, що може йтися про підозру через призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Позаторік на Сергія Семочка відкрили справу за статтею про незаконне збагачення за матеріалами розслідування програми «Наші гроші», в якому журналісти стверджували, що родичі Семочка мають нерухоме майно на понад 200 мільйонів гривень. Сам тодішній посадовець заявив, що не має стосунку до будинків під Києвом. Також розслідувачі стверджували, що дружина Семочка та ще кілька членів його родини отримали російські паспорти після анексії Криму. Сергій Семочко наполягав, що його дружина є винятково громадянкою України.