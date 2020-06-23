Уряд погодив заяву Божка щодо відсторонення з посади через фігурування в «справі Порошенка»

Кабінет міністрів України відсторонив Єгора Божка від виконання обов’язків заступника міністра закордонних справ.

«Підтримати заяву заступника міністра закордонних справ України Божка Єгора Валерійовича про відсторонення його від виконання повноважень за посадою заступника міністра закордонних справ України», – йдеться в оприлюдненому розпорядженні уряду, що датоване 19 червня.

Наприкінці минулого тижня заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок попросив усунути його від виконання обов’язків через те, що прокуратура підозрює його в кримінальному правопорушенні. Він повідомив, що попросив про відсторонення сам, «щоб вивести рідний МЗС з-під генпрокурорської «уваги».

Божок, зокрема, є фігурантом справи, за якою ДБР вручило підозру народному депутату, п’ятому президенту України Петрові Порошенку. Порошенка підозрюють у тому, що в 2018 році він нібито «схилив» голову Служби зовнішньої розвідки (в той час її очолював Єгор Божок – ред.) до перевищення службових повноважень. Водночас один із адвокатів Порошенка Ілля Новіков припускав, що може йтися про підозру через призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.