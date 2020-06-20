Український конгресовий комітет Америки стурбований ознаками вибіркового правосуддя в Україні

Український конгресовий комітет Америки (UCCA) стурбований недавніми ознаками вибіркового правосуддя в Україні та засуджує спробу української влади «вести політично мотивовані справи проти колишніх урядовців та лідерів громадянського суспільства України», зокрема проти п’ятого президента Петра Порошенка. Відповідну заяву було опубліковано 19 червня.

Зазначається, що у липні минулого року UCCA разом з послами країн «Групи семи» нагадала президенту Володимиру Зеленському, що закони про люстрацію, які набули чинності після Революції гідності, були обумовлені злочинами експрезидента Віктора Януковича та його соратників.

«На відміну від тієї беззаконної епохи, урядовці і громадські діячі, на яких сьогодні націлені політичні призначенці президента Зеленського, керували історичним відродженням структури національної оборони України і врятувати економіку, яка скорочувалася після вторгнення Росії. Замість того, щоб залишити країну вразливою для подальшого вторгнення з боку Росії, колишнім лідерам України вдалося переконати Сполучені Штати надати Україні летальне оборонне озброєння і відродити як українські збройні сили, так і значну вітчизняну військову промисловість», – мовиться у повідомленні.

У заяві зазначається, що вибіркове політично мотивоване правосуддя може завдати непоправної шкоди іміджу України серед міжнародної спільноти.

«Замість того щоб руйнувати авторитет України серед її глобальних партнерів, українське керівництво має утримуватися від будь-яких спроб політизувати верховенство закону», – наголосили в Українському конгресовому комітеті Америки.

Посольство США в Україні наголосило, що «система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків». (Посольство США в Україні не вказало, яку конкретно справу або справи має на увазі).

«Правосуддя в Україні має здійснюватися неупереджено та незалежно. Це має вирішальне значення для нашої спільної мети – більш безпечного і процвітаючого майбутнього України», – написала у своєму твіттері Мелінда Сіммонс, посол Великобританії в Україні.

Дональд Туск заявив, що «дуже стурбований політичними справами проти колишнього президента Порошенка. Звинувачення не повинні ані нагадувати політично вмотивоване переслідування, ані бути політично вмотивованими проти окремих політичних опонентів», – цитує Туска Financial Times.

«Пильно стежити» за перебігом справ проти Порошенка обіцяли і в Європарламенті.

В Офісі прокурора вважають, що нинішній народний депутат Петро Порошенко, ще будучи президентом України, у 2018 році нібито «схилив» голову Служби зовнішньої розвідки (в той час її очолював Єгор Божок – ред.) до перевищення службових повноважень.

«Народний депутат підозрюється у тому, що, будучи президентом України, у 2018 році шляхом видання явно злочинного наказу схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень... (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 КК України)», – повідомили в Офісі генпрокурора 10 червня, у день вручення Порошенкові підозри у цій справі.

Один із адвокатів Порошенка Ілля Новіков припустив, що може йтися про підозру через призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

«Ця справа була сформульована так, що Порошенко начебто з метою вкрасти гроші, тобто заробітну платню Семочка, призначив його в обхід процедури на цю посаду. Це абсурд. Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка вже говорив, що це «юридичний треш». Так воно і є насправді», – заявив адвокат.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що звинувачення п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка в схилянні голови Служби зовнішньої розвідки до перевищення влади не є політичним переслідуванням.