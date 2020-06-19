Заступник голови МЗС просить відсторонити його через фігурування в справі Порошенка

Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок попросив усунути його від виконання обов’язків через те, що прокуратура підозрює його в кримінальному правопорушенні.

«Генпрокурор Венедіктова заявляє, що мій «дипломатичний статус заважає їй по мені працювати, а також вирішити в суді потрібні постанови в справі проти Порошенка». Щоб вивести рідний МЗС з-під генпрокурорської «уваги» попросив про відсторонення сам», – написав Божок 19 червня у твітері.

Він також долучив копію своєї заяви.

«У зв’язку з тим, що Генеральна прокуратура України вирішила продовжити слідство у внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадженні за підозрою мене в кримінальному правопорушенні, з метою забезпечення прозорого розслідування ситуації, яка склалася, прошу відсторонити мене від виконання повноважень за посадою заступника міністра закордонних справ Україна», – йдеться в заяві Божка на ім’я міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Божок є фігурантом справи, за якою ДБР вручило підозру народному депутату, п’ятому президенту України Петрові Порошенку.

Порошенка підозрюють у тому, що в 2018 році вні нібито «схилив» голову Служби зовнішньої розвідки (в той час її очолював Єгор Божок – ред.) до перевищення службових повноважень.

«Народний депутат підозрюється у тому, що, будучи президентом України, у 2018 році шляхом видання явно злочинного наказу схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень... (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 КК України)», – повідомили в Офісі генпрокурора 10 червня, у день вручення Порошенкові підозри у цій справі.

Один із адвокатів Порошенка Ілля Новіков припустив, що може йтися про підозру через призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.