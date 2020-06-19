ПЦУ прокоментувала справу проти Порошенка через «розпалювання міжрелігійної ворожнечі»

У Київській митрополії Української православної церкви (ПЦУ) у п’ятницю поширили заяву після повідомлення про порушену кримінальну справу проти народного депутата, п’ятого президента України Петра Порошенка за «розпалювання міжрелігійної ворожнечі».

«Те, що таке «розслідування» було офіційно розпочате і досі (понад вісім місяців) проводиться, не може бути оцінене Київською митрополією ПЦУ ніяк інакше, як приклад використання супротивниками незалежності УПЦ юридичної системи, правоохоронних та судових органів України з метою перешкоджання розбудові та розвитку Православної церкви України, процесу її міжнародного визнання, свободі волевиявлення релігійних громад», – йдеться у заяві.

У повідомленні ПЦУ вважає, що слідство розпочате із «надуманого приводу».

«Закликаємо тих, кого залучають до політично мотивованого переслідування, пам’ятати про особисту відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями», – йдеться у заяві.

18 червня народний депутат, п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що правоохоронні органи порушили проти нього кримінальну справу за «розпалювання міжрелігійної ворожнечі» шляхом отримання томосу і створення Православної церкви України.

Пізніше агенції «Укрінформ» у ДБР підтвердили, що така справа порушена, згідно із розпочатим СБУ ще у листопаді 2019 року розслідуванням «за заявою прихожан Київського патріархату УПЦ».

За президентства Петра Порошенка створена у грудні 2018 року на об’єднавчому соборі Православна церква України отримала 6 січня 2019 року від Вселенського патріарха Варфоломія і Священного синоду Вселенського патріархату томос про автокефалію, того ж дня документ прибув до Києва. Цей документ затвердив існування ПЦУ як єдиної в Україні канонічної помісної православної церкви.

Головним противником автокефалії ПЦУ виступили Російська православна церква (РПЦ) та пов’язана із нею УПЦ (Московського патріархату). Синод УПЦ (МП) навіть звертався до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням відкликати томос, який ніби то завдає «шкоди українському православ’ю».