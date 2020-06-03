Комітет ВР підтримав постанову щодо захисту ПЦУ в Криму

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав проєкт постанови про передачу в держвласність України приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги в Сімферополі, в якому проводить богослужіння Кримська єпархія ПЦУ. Як повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, тепер цей документ має винести на голосування Верховна Рада.

«Метою проєкту акта є захист гарантованого Конституцією України права на свободу світогляду та віросповідання вірян Кримської єпархії Української православної церкви (Православної церкви України), а також культурних цінностей, що мають значення для формування культурного простору України на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя шляхом збереження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги від знищення внаслідок незаконних дій Російської Федерації», – йдеться у пояснювальній записці до проєкту постанови.

Напередодні про розгляд комітетом ВРУ проєкту постанови щодо захисту Православної церкви України в анексованому Криму повідомив архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент.

Раніше Інститут релігійної свободи та Центр громадянських свобод надіслали клопотання на підтримку передачі в державну власність собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги Кримської єпархії ПЦУ в Сімферополі у комітет і керівництву парламенту.

Кабінет міністрів України повторно ухвалив проєкт постанови Верховної Ради щодо захисту Православної церкви України в анексованому Криму. Раніше цей проєкт постанови вже ухвалював минулий уряд на чолі з Олексієм Гончаруком, але був відкликаний процедурними нормами через зміну Кабміну.

Архієпископ Климент вважає, що постанова українського уряду допоможе зберегти Кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира та Ольги в Сімферополі завдяки «поширенню відповідальності держави за громадян України, які залишилися в Криму».

Російська влада в Криму направила припис про «звільнення приміщень» Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги в Сімферополі, в якому проходили богослужіння УПЦ Київського патріархату (нині ПЦУ).

У російському Міністерстві майна Криму пояснили вимогу звільнити будівлю Кафедрального собору в Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла e створену Православну церкву України.