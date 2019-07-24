Єфремов вийшов із СІЗО – адвокат

Колишній народний депутат від «Партії регіонів» Олександр Єфремов вийшов зі Старобільського СІЗО в Луганській області. Цю інформацію підтвердив Радіо Свобода його адвокат Андрій Смирнов.

Він зазначив, що Єфремов «покинув територію СІЗО 24 липня відповідно до рішення суду».

22 липня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід колишньому народному депутату від «Партії регіонів» Олександру Єфремову з тримання під вартою на домашній арешт.



Єфремова обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації навесні 2014 року, в пособництві під час захоплення будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Крім того, йому інкримінують організаційне та інше сприяння створенню і діяльності угруповання «ЛНР» і державну зраду.

У червні 2019 Старобільський районний суд Луганської області продовжив запобіжний захід у вигляді арешту ексголові парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову до 17 серпня.