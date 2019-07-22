Суд звільнив Єфремова з-під варти

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід колишньому народному депутату від «Партії регіонів» Олександру Єфремову з тримання під вартою на домашній арешт.

«Щойно завершилося засідання, було проголошено вступну та резолютивну частини, буквально хвилин 10 тому. 25 липня буде оголошено повний текст. Щойно оголосили, тому так, така інформація підтверджується», – сказала представниця прес-служби суду.

Про звільнення раніше заявив також адвокат Єфремова Андрій Смірнов, додавши, що Єфремов «їде додому».

Олександра Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Йому також інкримінують підтримку угруповання «ЛНР» і незаконне заволодіння майном «Луганськвугілля».



Єфремова обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації навесні 2014 року, в пособництві під час захоплення будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Крім того, йому інкримінують організаційне та інше сприяння створенню і діяльності угруповання «ЛНР» і державну зраду.

У червні 2019 Старобільський районний суд Луганської області продовжив запобіжний захід у вигляді арешту ексголові парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову до 17 серпня.