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19 Червень 2019, Київ 16:46
Новини | Події

Суд продовжив арешт Єфремова ще на два місяці – Генпрокуратура

Олександр Єфремов на суді, архівне фото

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Старобільський районний суд Луганської області продовжив запобіжний захід у вигляді арешту екс-голові парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову до 17 серпня, повідомила Генеральна прокуратура України 19 червня.



Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Йому також інкримінують підтримку угруповання «ЛНР» і незаконне заволодіння майном «Луганськвугілля».

Єфремова обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації навесні 2014 року, в пособництві під час захоплення будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України.

Йому також інкримінують організаційне та інше сприяння створенню і діяльності угруповання «ЛНР» і державну зраду.

24 квітня 2019 року Старобільський районний суд Луганської області продовжив запобіжний захід у вигляді арешту екс-голові парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову до 22 червня.

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