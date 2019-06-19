Суд продовжив арешт Єфремова ще на два місяці – Генпрокуратура

Старобільський районний суд Луганської області продовжив запобіжний захід у вигляді арешту екс-голові парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову до 17 серпня, повідомила Генеральна прокуратура України 19 червня.





Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Йому також інкримінують підтримку угруповання «ЛНР» і незаконне заволодіння майном «Луганськвугілля».



Єфремова обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації навесні 2014 року, в пособництві під час захоплення будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України.



Йому також інкримінують організаційне та інше сприяння створенню і діяльності угруповання «ЛНР» і державну зраду.



24 квітня 2019 року Старобільський районний суд Луганської області продовжив запобіжний захід у вигляді арешту екс-голові парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову до 22 червня.