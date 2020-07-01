Суд обирає Порошенку запобіжний захід. Трансляція

Печерський районний суд Києва обирає народному депутату від «Європейської солідарності» Петру Порошенку запобіжний захід. Радіо Свобода транслює подію наживо.

Перед засіданням колишній президент взяв участь у допиті в Державному бюро розслідувань.

10 червня правоохоронці оголосили Порошенку підозру. Його адвокати тоді це заперечували. За даними прокуратури, у 2018 році Порошенко схилив голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень.

Адвокат Ілля Новіков припускав, що може йтися про підозру через призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Захист колишнього президента відкидає звинувачення в порушенні закону.