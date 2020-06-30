Турчинов заявив, що очолить штаб партії Порошенка

Колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов заявляє, що очолить штаб партії «Європейська солідарність», лідером якої є колишній президент Петро Порошенко.

Він написав про це на своїй сторінці у фейсбуці 30 червня.

«Мені боляче спостерігати, як національна безпека і оборона, яким я присвятив частину свого життя, знову стають далеко не першим пріоритетом держави, що в умовах війни неприпустимо… Україні потрібне мирне перезавантаження влади. Нашій державі потрібні відповідальні професіонали, здатні зупинити руйнацію економіки, захистити країну і примусити всіх рахуватися з національними інтересами сильної і незалежної України», – заявив він.

Турчинов додав, що його не цікавить депутатський мандат чи державні посади.

«Але щоб допомогти об’єднавчому процесу та підготувати якісні кадри ефективних управлінців, я прийняв пропозицію очолити штаб, який створює провідна українська опозиційна політична сила «Європейська солідарність». Прийшов час забувати старі конфлікти і чвари та єднатися, щоб подолавши всі кризи і негаразди, забезпечити розвиток України як могутньої демократичної європейської держави», – додав екссекретар РНБО.

У «Євросолідарності» привітали рішення Турчинова.

Від лютого до листопада 2014 року Турчинов, обраний до парламенту на позачергових виборах від «Народного фронту», був спікером Верховної Ради. Із 23 лютого до 7 червня 2014 року – виконував обов’язки президента України. Від грудня 2014 до травня 2019 року Турчинов був секретарем РНБО.