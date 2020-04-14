Газета «День» нагадує, що шість років тому 14 квітня 2014-го розпочалась Антитерористична операція (АТО) зі звільнення Донецької та Луганської областей від російських гібридних сил.

Напередодні відбулося стрімке загострення ситуації: за підтримки російських спецслужб і «добровольців-волонтерів» бойовики зайняли Донецьк, Луганськ, Горлівку, Краматорськ, Слов’янськ, Лисичанськ, Маріуполь; під їхнім контролем опинилася половина Донеччини і Луганщини. Стало зрозуміло, що силами міліції справі не зарадиш і 14 квітня виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов підписує Указ про виконання ухваленого на засіданні РНБО рішення «Про невідкладні заходи з подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності». Починається антитерористична операція зі звільнення захоплених територій.

Збройні сили, Національна гвардія, добровольчі батальйони починають звільняти міста і села Донбасу, просуваючись до обласних центрів. Зокрема, вже за наступного президента Петра Порошенка 5 липня сили АТО починають масштабну операцію зі встановлення контролю над російсько-українським кордоном, створюючи силами кількох бригад 15-кілометрову зону уздовж кордону.

Водночас починається операція із розблокування Луганського аеропорту, який було захоплено бойовиками, та оточення самого міста: здається, ще кілька тижнів, і з «сепаратистами» буде покінчено. «Але у війну вступає регулярна російська армія, завдавши 11 липня зі своєї території ракетного удару по українських формуваннях під Зеленопіллям – селом за кілька кілометрів від російсько-українського кордону. Відтоді обстріли стають систематичними», – зазначає видання.

«Українське військо відроджується фактично з попелу...» – кому, гадаєте, належать ці слова? Головнокомандувачу Збройних сил, секретарю РНБО чи керманичам Міністерства оборони і Генерального штабу ЗС? Ні, такий висновок висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після ознайомлення з доповіддю своїх колег по Альянсу, які вивчали стан справ у нашій армії», – наголошено в публікації.

На жаль, констатує газета, поки що не видно ні кінця, ні краю цій так званій гібридній війні, яка ледь не щодня забирає життя в українських захисників, і завдаючи величезних матеріальних збитків Українській державі. Стаття називається «Сьома весна, яку травмує російська агресія».

«Нове попередження Чорнобиля» – в публікації під таким заголовком експерти газети «День» розповідають про масштаби катастрофи в зоні відчуження, її причини, можливості подолання та уроки, які конче необхідно з неї взяти. Так, професор кафедри лісівництва, керівник Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж НУБіП Сергій Зібцев зауважу: «Тих пожеж, що були раніше і з якими лісопожежні служби і надзвичайники, які відповідають за ці речі, могли впоратися, – уже не буде або вони будуть нового масштабу – такі, як зараз. Нині це типова пожежа середземноморського району. Тобто сильний вітер, посуха, яка триває вже три-чотири місяці».

«Українські служби ніколи таких пожеж не бачили, для них це просто сумне відкриття. Скажімо, американські пожежні готові до такого, і для них це б не становило проблеми… служби просто не мають досвіду боротьби з великими пожежами. І вони по ходу зараз отримують цей досвід. Він, звичайно, дуже дорогий. Але вчаться, як управляти великими пожежами», – каже Сергій Зібцев.

Верховна Рада з другої спроби ухвалила зміни до державного бюджету: дефіцит збільшений втричі, інформує газета «День».

Експерти видання по-різному коментують зростання дефіциту держбюджету. Частина називає це нерозумним марнотратством. Друга – грамотним економічним кроком, адже урізання видатків призвело б до уповільнення економіки, і як наслідок – глибокої рецесії.

Криза, за класикою економічної теорії, їсть доходи майбутніх поколінь. І коронакриза для України – не виняток, наголошує видання.

Зіткнувшись із проблемою коронавірусу, яка наклалася на загострені проблеми української економіки через некомпетентність нинішньої влади, остання змушена йти на жорсткі та непопулярні заходи – урізати Державний бюджет, констатує «Україна молода». Найбільше постраждають від «зеленого секвестру» не чиновники, а пересічні українці, тобто громади на місцях: надходження до місцевих громад скоротили на 10,7 мільярда гривень. Причому ці зміни дорівнюють 44% від обсягу видатків.

Такі дії керівництва країни в умовах карантину дуже схожі на узурпацію і руйнування реформ – такої думки дотримується, зокрема, політична опозиція до Зе-влади, йдеться в публікації під назвою: «Найлегше – списати на карантин: чому Зе-команда «ріже» держбюджет-2020 і чим це загрожує».