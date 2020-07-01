НАБУ: ексміністру Злочевському повідомили про підозру в справі «хабаря НАБУ і САП»

Національне антикорупційне бюро повідомляє, що колишньому міністру екології й природних ресурсів України Миколі Злочевському 1 липня повідомили про підозру в організації надання хабаря керівництву антикорупційних органів.

«Оскільки місце перебування експосадовця на даний час не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 Кримінального процесуального кодексу України, а саме – надіслано поштою за місцем реєстрації, до житлово-експлуатаційної організації за останнім відомим місцем проживання та засобами телефонного зв’язку», – йдеться в повідомленні.

12 червня детективи НАБУ заявили, що задокументували факт надання хабаря керівництву антикорупційних органів у 6 мільйонів доларів. Пізніше у САП уточнили, що йшлося про 5 мільйонів доларів, а ще 1 мільйон знайшли в автомобілі податківця, що був призначений йому як посередникові.

Усього затримали трьох осіб. За повідомленнями антикорупційних органів, хабаря давали за закриття справи щодо власника компанії «Бурісма», екчиновника Миколи Злочевського, який нині перебуває у розшуку.

13 червня керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора. В ОГП заявили про проведення службового розслідування.

У компанії «Бурісма» раніше запевниили, що Микола Злочевський не причетний до справи з пропозицією хабаря керівникам антикорупційних органів.