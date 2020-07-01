Суд з обрання запобіжного заходу Порошенку перенесли на 8 липня

Печерський районний суд Києва переніс на 8 липня засідання з обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України, народному депутату від «Європейської солідарності» Петрові Порошенку. Слідчий суддя Сергій Вовк оголосив про це на засіданні 1 липня.

На сьогоднішньому засіданні захист Порошенка оголосив відвід групі прокурорів, але суд відмовив у цьому клопотанні.

Прокуратура просить суд обрати для Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 10 липня.

Адвокати експрезидента заявили про нечинність клопотання через відсутність на документах дати.

Біля будівлі суду мітингують прихильники Порошенка.

Справа, в якій Порошенку хочуть обрати запобіжний захід, полягає, за даними прокуратури, в тому , що в 2018 році тоді президент Порошенко нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень.

Адвокат Ілля Новіков припускав, що йдеться про призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Захист колишнього президента і сам Петро Порошенко відкидає звинувачення в порушенні закону.

В Офісі генпрокурора раніше заявили, що оголосили підозру Петрові Порошенку в цій справі.

Водночас адвокати наполягали і знову вказали про це в суді, що Порошенко не є підозрюваним, бо прокуратура, за їхніми словами, Кримінального процесуального кодексу.

Суд із обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петрові Порошенку почався 18 червня. Прокурори тоді попросили про запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, хоча раніше говорили про те, що прокуратура буде домагатися арешту експрезидента. Зрештою суддя оголосив перерву до 1 липня.