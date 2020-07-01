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01 липня 2020, Київ 16:02
Новини | Події

На Закарпатті передали в суд справу про вирубку буків на 3 млн грн – поліція

Двом колишнім посадовцям одного із державних лісогосподарських підприємств Закарпатської області інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею «службова недбалість»

Національна поліція заявляє про направлення до суду обвинувального щодо колишніх посадовців лісового господарства на Закарпатті, які допустили вирубку лісу на три мільйони гривень.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що, перебуваючи на посадах у держпідприємстві, особи допустили незаконну порубку понад 400 дерев породи бук. Внаслідок цього державі було завдано збитків на суму понад три мільйони гривень. Слідство у кримінальному провадженні завершено», – йдеться в повідомленні.

У поліції повідомили, що двом колишнім посадовцям одного із державних лісогосподарських підприємств Закарпатської області інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею «службова недбалість».

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років і зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Назву лісового господарства у поліції не наводять.

Раніше британська неприбуткова організація Earthsight оприлюднила дослідження, здійснене протягом 18 місяців, яке виявило, що «компанія IKEA продає букові стільці, вироблені з деревини, отриманої шляхом незаконних рубок у лісах українських Карпат, де живуть зникаючі види рисей та ведмедів».

Після цього в IKEA заявили, що почали аудит постачальників деревини з України.

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