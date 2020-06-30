IKEA заявляє, що почала аудит постачальників деревини з України

IKEA почала аудит постачальників деревини з України, повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на офіційну заяву компанії.

«IKEA вітає звіти організацій і дуже серйозно ставиться до будь-яких обвинувачень про участь наших постачальників у незаконній лісозаготівлі. Ми вже розпочали розслідування на основі нового звіту, оприлюдненого Earthsight», – заявили в IKEA.

Згідно з повідомленням, у 2018-2019 роках IKEA провела незалежні аудити на основі дослідження Earthsight 2018 року. Їхні результати не підтвердили використання незаконно заготовленої деревини в ланцюзі постачань IKEA.

Після нового звіту Earthsight компанія вирішила зробити новий аудит свого ланцюга постачань деревини в Україні. Крім того, оприлюднені у звіті дані розслідуватиме організація Assurance Services International (ASI), незалежний аудитор некомерційної організації FSC (Forest Stewardship Council / «Лісова опікунська рада»).

«Наголошуємо, IKEA не використовує незаконно заготовлену деревину для виробництва своїх товарів. Глибоко усвідомлюючи глобальну проблематику незаконної вирубки лісів, ми підсилюємо перевірки своїх постачальників на відповідність місцевим та міжнародним законодавствам, а також внутрішнім вимогам IKEA. Якщо отримуємо інформацію про те, що деревина, яка не відповідає цим вимогам, потрапила або може потрапити в ланцюги постачань компанії, вживаємо термінових заходів», – повідомили в IKEA.

Британська неприбуткова організація Earthsight стверджує, що її дослідження, здійснене протягом 18 місяців, виявило, що «компанія IKEA продає букові стільці, вироблені з деревини, отриманої шляхом незаконних рубок у лісах українських Карпат, де живуть зникаючі види рисей та ведмедів».