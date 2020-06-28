Нелегальна вирубка лісів. Що змінилося за останній рік?

«Куди поділися наші Карпатські ліси?» – запитував у квітні торік на стадіоні «Олімпійський» Володимир Зеленський свого тодішнього супротивника Петра Порошенка під час дебатів кандидатів на посаду президента України. Рік по тому це саме запитання можна поставити самому Зеленському. Цікаво, якою буде відповідь президента?

Після повені в західних областях країни українці знову заговорили про масову вирубку лісів як одну з найбільших причин катастрофічних наслідків повеней на заході України.

І хоча експерти стверджують, що вирубка лісу – не єдина причина такої руйнівної дії повені, дискусії про масову та нелегальну рубку карпатських лісів не вщухають. Хмизу у вогонь додало опубліковане дослідження «Ліс у пласкій упаковці» про, ймовірно, незаконну вирубку лісу в Україні, яке оприлюднила неурядова організація Earthsight. У звіті йдеться про те, що розкладні стільці Terje від IKEA виробляють з нелегально вирубаного українського бука.

Так скільки ж лісу незаконно рубають в Україні? Хто за цим стоїть? І, зрештою, як сильно зрубаний ліс впливає на катастрофічні наслідки повені?

На ці запитання в прямому в прямому ефірі Радіо Свобода відповіли голова Державного агентства лісових ресурсів України​ Андрій Заблоцький та тимчасовий виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції (2019–2020 рр.) Єгор Фірсов.

«За останні п’ять років вирубка лісів у Карпатах зменшилася на 20%, каже голова Державного агентства лісових ресурсів Андрій Заблоцький. За його словами, інформація про те, що на повінь впливає вирубка лісів – це стереотип.

Вирубка лісу є далеко не основним фактором, який впливає на повені. Основна функція лісу – це затримувати вологу

«Вирубка лісу є далеко не основним фактором, який впливає на повені. Основна функція лісу – це затримувати вологу. Хочу звернути увагу на те, що в нас є заборона на суцільну вирубку ялицево-букових лісів. Це ліси, що знаходяться на рівні 1100 метрів і вище. Саме на цьому рівні формується основна маса вологи та опадів, які далі спускаються з гір», – заявив Заблоцький в прямому ефірі Радіо Свобода.

Єгор Фірсов, екскерівник Державної екологічної інспекції слова Заблоцького категорично заперечує. Саме вирубка лісів, за його словами, є одним з основних факторів повені. Фірсов очолював екоінспекцію протягом пів року і про своє звільнення дізнався зненацька, під час засідання уряду.

Хтось безпосередньо з чиновників, з керівників лісгоспів зрубав величезну кількість дерев на більш ніж 135 мільйонів. Матеріали ми передали в правоохоронні органи

«Коли я працював у Державній екологічній інспекції, ми провели пів тисячі перевірок і зафіксували порушення і збитків на понад 135 мільйонів гривень. Тобто хтось безпосередньо з чиновників, з керівників лісгоспів зрубав величезну кількість дерев на більш ніж 135 мільйонів. Матеріали ми передали в правоохоронні органи. Вони ці матеріали мали б вивчити, провести слідство, передати в суд. Десятки карних справ були порушені. Тому ось це твердження, що рубок незаконних немає або вони там суттєво зменшилися, то практика нашої Державної екологічної інспекції доводить зворотне», – заявив екскерівник екоінспекції в ефірі програми «Свобода Live».

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За словами Фірсова, історію ІKEA також доводить, що нелегальні рубки українських лісів не припинялися.

Рубка незаконна є, вона продовжується і вона нікуди не дінеться

«Рубка лісів не просто є. Порушуючи закон, ці ліси перетинають кордон і перетинають митницю, і якимсь дивовижним чином опиняються в Європейському союзі. Ці два фактори доводять – рубка незаконна є, вона продовжується і вона нікуди не дінеться», – підсумував Фірсов.

В нас є різні шпарини в законодавстві, які дозволяють використовувати нелегальну деревину, а потім домішувати її до легальної і, в окремих випадках, продавати. Ми прописали механізм, який її блокує, в законопроєкті

Незаконна рубка є тоді, коли є попит на таку деревину, каже голова Державного агентства лісових ресурсів Андрій Заблоцький.

«Коли ми прийшли і подивилися на ситуацію, то зрозуміли, що для того, щоб прибрати незаконні рубки, треба прибрати попит на цю деревину. В нас є різні шпарини в законодавстві, які дозволяють використовувати нелегальну деревину, а потім домішувати її до легальної і, в окремих випадках, продавати. Ми чітко зрозуміли цю проблему і прописали механізм, який її блокує, в законопроєкті», – говорить Заблоцький.

За словами Заблоцького, законопроєкт, який має поставити крапку в незаконній вирубці, вже переданий до профільних комітетів Верховної Ради України.

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Єгор Фірсов стверджує, що самого лише законопроекту мало. Україні, за його словам, потрібна реформа у сфері лісового господарства:

В 99% незаконні рубки здійснюють працівники лісгоспів. Потрібен закон і чітка інституційна реформа

«Я вам скажу – в 99% незаконні рубки здійснюють працівники лісгоспів. Лісове агенство – це корупційний монстр, який прогнив. Корупційно прогнив. І він вміщує у собі такі функції: вони висаджують ліс, вирощують його, вони рубають його, вони його продають і – увага – вони ж самі його охороняють. За таких умов жодне нормальне агентство не може існувати, Їхні функції треба розділити. Потрібен закон і чітка інституційна реформа на рівні міністерства чи навіть під контролем президента».

Журналіст з Івано-Франківської області Віталій Мацьоцький в прямому ефірі Радіо Свобода також заявив, що обсяги вирубки лісів в його регіоні протягом останнього року не змінилися. Проте, додає він, рубка лісу – таки не єдина причина руйнівних повеней. Основна проблема, каже Мацьоцький, полягає у відсутності якісних берегоукріплень.