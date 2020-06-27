Держлісагентство: незаконні вирубки лісу вдалося зменшити на 46%

У порівнянні з піврічним періодом минулого року незаконні вирубкри лісу вдалося зменшити на 46 відсотків. Про це заявив глава Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький.

«Щоденні рейдові патрулювання лісів, нові стандарти деревини, підключення до електронного обліку деревини всіх лісокористувачів, електронні аукціони, нові незаангажовані кадри вже дають свої результати», – наголосив він.

Заблоцький наголосив, що лише рейдами проблему не вирішиш, тому необхідно змінювати підходи всередині системи.

«Для цього ми розробили законопроєкт, щоб комплексного вирішити проблеми незаконних рубок та обігу деревини. Саме на цьому наголошено і в указі президента», – заявив глава агентства.

Зокрема, законопроєкт передбачає, що лісгоспи не поєднуватимуть повноваження та не зможуть видавати самі собі дозволи на заготівлю деревини.

«Моя позиція – постійні лісокористувачі та власники лісів не повинні самі видавати дозволи, і самі рубати. Пропонуємо встановити єдиний підхід щодо видачі лісорубних квитків для всіх видів рубок і для всіх лісокористувачів чи власників лісів виключно дозвільним органом. Це чітка вимога законодавства», – наголосив Заблоцький.

За його словами, законопроєкт вже передали до екологічного комітету Верховної Ради.