Біля маєтку екс-міністра Злочевського йде вирубка державного лісу – «Схеми»

Журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший) зафіксували, як на території державного лісу в Хотянівці під Києвом біля одного з маєтків, які пов’язують з екс-міністром екології часів президентства Віктора Януковича Миколою Злочевським, вирубують дерева. Про це йдеться у спецпроекті «Пострепорт».

«Схоже, їх зрубали не лише на приватній ділянці, але й на частині державного лісу. Вона – ближче до водойми», – зазначається у сюжеті.

Журналісти звернулися за коментарем до головного лісника державного підприємства «Вищедубечанське лісове господарство» Анатолія Шияна. Телефоном він відповів коротко: «Нічого про це не знаю».

Власником лісових ділянок, на яких стоять вищезгадані маєтки, є ТОВ «Великі ключі». Співзасновником цієї фірми раніше був особисто екс-міністр екології, нині ж частка Злочевського у ТОВ «Великі ключі» переоформлена на кіпрську компанію «Біртіліна Консалтінг ЛТД». Бенефіціарний власник – Андріа Тофаллі із Кіпру.

Однак «Великі ключі», як і раніше, пов’язані із колишнім міністром екології: керівник компанії Євген Марчевський є незмінним з 2014 року, контактна адреса фірми збігається з адресою іншої компанії, що напряму належить Злочевському, а телефон збігається з номером Валерія Ткача, через якого торгують взуттям в елітному магазині ZLOCCI, котрий також пов’язаний із родиною Злочевського.

Після виходу в 2014-му сюжету програми прокуратура спробувала через суд повернути державі ці лісові ділянки, а держінспектор двічі намагався перевірити законність будівництва в лісі, але не довів справу до кінця. Поліція не допомогла держінспектору та не знайшла порушень. У підсумку – зник тільки паркан на березі водойми.

Наразі ж потрапити на цю територію громадяни, як і в часи Януковича, не можуть.

«Лісники, наприклад, могли б розірвати угоду із користувачем лісу. Але лісництво не поспішає. Кажуть, немає заяви від громадян. А факт, що державний інспектор не може туди потрапити, не беруть до уваги», – йдеться у розслідуванні «Схем».