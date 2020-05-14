«Щотижня приходили якісь люди, які хотіли домовитися». Кому перейшов дорогу на посаді керівника екоінспекції Єгор Фірсов?

Єгор Фірсов – виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції звільнений зі своєї посади. Цікаво, що про своє звільнення він дізнався, переглядаючи засідання уряду онлайн, де міністри якраз ухвалювали нові кадрові рішення.

Фірсова звільнили буквально за «прискореною» процедурою. Тридцять секунд знадобилося уряду, щоби проголосувати за призначення нового очільника екологічної інспекції. Ним став Андрій Мальований, котрий раніше працював начальником управління екології Київської міськдержадміністрації. За це кадрове рішення Кабмін голосував без обговорення, що викликало обурення у низки депутатів. Ще до голосування 65 народних депутатів від «Слуги народу» звернулися до прем'єр-міністра із закликом не призначати Мальованого на посаду очільника екологічної інспекції. Однак на самому засіданні уряду їхні аргументи Шмигаль слухати не став.

На посаду виконувача обов’язків очільника екологічної інспекції Єгора Фірсова призначили у листопаді торік. Фактично тодішній уряд на чолі з Олексієм Гончаруком та сам президент Володимир Зеленський уповноважили Фірсова на реформу державної екологічної інспекції країни. Зі слів Фірсова, за цей час була зроблена титанічна робота.

Низка активістів, зокрема тих, котрі займаються питаннями охорони довкілля, висловили обурення через звільнення Фірсова. Засновник зоозахисної групи «UA Animals» Олександр Тодорчук назвав Фірсова «ледь не єдиною адекватною людиною, яка останнім часом прийшла працювати в сферу охорони довкілля».

Очевидно, прем’єр-міністр так не вважає. Він звільнив Фірсова без обговорення та без попередження. Хоча, зі слів Фірсова, він зустрічався з Денисом Шмигалем три тижні тому і тоді голова уряду не мав претензій до роботи екологічної інспекції.

Що могло статися за цей час, кому заважав Єгор Фірсов та які здобутки екологічної інспекції України за останні пів року? Про це ми запитали у самого Фірсова.

– Як та коли ви дізналися, що вас будуть звільняти?

Металургійні підприємства, ТЕЦ, ДТЕК, «Укртатнафта», всі міські водоканали, в тому числі «Київводоканал». Це ті, до кого ми прийшли і кого оштрафували

– Досить дивна ситуація. Коли я зайшов в екологічну інспекцію, ми відразу для себе зрозуміли, що маємо йти в першу чергу до топ-забруднювачів. Це ключові підприємства: металургійні підприємства, ТЕЦ, ДТЕК, «Укртатнафта», всі міські водоканали, в тому числі «Київводоканал». Це ті, до кого ми прийшли і кого оштрафували. Звичайно, коли прийшов новий прем’єр-міністр, мені важливо було прийти до нього і заручитися підтримкою, що так, дійсно, ми будемо заходити в першу чергу до топ-підприємств. У нас вже був досвід роботи з минулим урядом, були певні штрафи. Наприклад, ми оштрафували «Метінвест» більш ніж на 10 мільйонів, ДТЕК. Ось ці підприємства, які я вам перерахував були оштрафовані і сплачені мільйонні штрафи. І три тижні тому я зустрічався з прем’єром, йому про це доповів і намагався заручитися підтримкою на майбутнє. Він мені сказав, що питань ніяких до мене немає, роботою задоволений, що можна продовжувати працювати в тому ж напрямку. І я три тижні тому пішов на роботу, продовжувати свою діяльність, і буквально сьогодні (13 травня – ред.) зі ЗМІ я дізнався, що мене звільнено.

– Як зі ЗМІ? Чекайте, ви про своє звільнення дізналися від засобів масової інформації?

– Я дізнався від народних депутатів, які мені скинули лінки на засідання уряду і сказали, що, скоріш за все, будуть розглядати сьогодні рішення. І я це дивився в онлайні.

Там була якась незрозуміла ситуація. Прем’єр-міністр не оголошував ні прізвище, нічого. Зі своїх джерел, через уряд та від ЗМІ я дізнався, що так, мене звільнено. Тобто ніхто зі мною не комунікував: ні уряд, ні Офіс президента. І це для мене було сюрпризом, особливо після того, як я з прем’єром зустрічався і проговорив певні робочі позиції.

– Пане Фірсов, сьогодні – середа, 13 травня, сьома година вечора. Уряд засідав в обід. Вам досі ніхто офіційно не повідомив, що ви звільнені?

– Ні. Ніхто. Й досі.

– А ви ще в робочому кабінеті перебуваєте?

– Прямо зараз я вам можу надіслати фото – перебуваю у кабінеті, на своєму робочому місці. Тому ось так.

– Так, може, це ще не остаточне рішення? Чи вже остаточне?

– Я ж спілкувався з купою народних депутатів. Народні депутати, дізнавшись про те, що готується моє звільнення, зателефонували і сказали, що ось ми готуємо зараз звернення до уряду, планують тебе знімати. А я ж звик до цього – мене «звільняють» кожен тиждень.

Кожен з цих суб’єктів має своє лобі в парламенті та в уряді. Коли ти до них приходиш, то починається якась метушня

Що таке Державна екологічна інспекція? Це орган, який приходить з перевірками до топ-суб’єктів-забруднювачів. Кожен з цих суб’єктів має своє лобі в парламенті та в уряді. Коли ти до них приходиш, то, звичайно, починається якась метушня, щось, хтось проти когось виступає, тобі телефонують нардепи і так далі. Тобто підприємствам-забруднювачам не звично отримувати мільйонні штрафи. І ми звикли до того, що нас «звільняють» кожен тиждень. І тому перші дзвінки про те, що нас знову звільняють, я сприйняв як якусь фейкову новину. А вже після того, як отримав лінк на рішення уряду, то зрозумів, що це так.

– Як думаєте, з вами взагалі будуть зв’язуватися з приводу звільнення? Чи вже не будуть?

Запросив людей, які працювали в АТО, професійних екологів, активістів

– Якщо вони ухвалили таке рішення про звільнення, то в принципі це байдуже. Єдине, що я можу сказати, що це, звичайно, дивно. Тому що, по-перше, я зустрічався, ще раз, з прем’єром і проговорював це питання, а по-друге, мені дуже хотілося б, щоб мене оцінювали за мою роботу, за мою діяльність. Мені точно є що прозвітувати. За час моєї роботи було нараховано збитків більше ніж пів мільярда. Це було буквально за 4 місяці. Це було в цьому році. Це було в 2 рази більше, ніж при минулому голові інспекції за той же самий період. Я звільнив десь 90% територіальних органів, запросив сюди людей, які працювали в АТО, професійних екологів, активістів. Тобто багато людей звільнених теж на мене були дуже ображені. Вони десятками років тут сиділи. І знаю, що вони бігали в уряд і в Адміністрацію президента і щось постійно скаржилися.

Ми підготували низку законопроєктів, зокрема, про екологічний контроль і про підвищення штрафів

Я ж кажу, що мені є що прозвітувати, але мені хотілося б, щоб людина, яка з боку уряду зі мною розмовляла, була би в цьому зацікавлена. Тому що коли прийшов новий в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець, я з нею жодного разу не зустрічався. Вона жодного разу не телефонувала. І навіть ніхто з її помічників не зв’язувався. Трохи дивна ситуація. Я розумію, що є проблеми в енергетиці. Але ми написали навіть листи на уряд декілька тижнів тому щодо термінових дій, які треба вжити в галузі екології. Треба терміново! Кожен пересічний громадянин пересвідчився, що це важливо, я маю на увазі пожежі у Чорнобильській зоні, польові бурі, засуху. Ми долучилися до підготовки низки законопроєктів, зокрема, про екологічний контроль і про підвищення штрафів. Це законодавчі ініціативи, які вимагають термінового ухвалення рішень​.

– Я погоджуюся з вами, що в Європі протягом багатьох останніх років тема екології – це тема номер один.

Штраф за перебування у громадському місці без маски – 17 тисяч гривень, а за забруднення повітря – 75 гривень!

– Буквально тиждень тому я звернувся з офіційним листом до фракції «Слуга народу» з проханням виступити в них на фракції і якраз підняти ці теми. Бо це теми законодавчої ініціативи. По-перше, законопроєкт про екологічний контроль №3091. Авторитетна ГО «Екологія-Право-Людина» ініціювала законопроєкт про державний екологічний контроль. Ми надали сотні своїх правок до нього як орган, який є безпосередньо ключовим для цього законопроєкту. Зараз цей законопроєкт не потрапив у «турборежим» чомусь і завис у Верховній Раді. Так само законопроєкт про промислове забруднення, про державний екологічний моніторинг, про підвищення штрафів.

Я скажу таку річ, яка громадянам невідома. У нас адміністративні штрафи не змінювалися ще з 1997 року. У нас штраф за забруднення повітря становить 75 гривень! За перебування у громадському місці без маски у нас – 17 тисяч гривень, а за забруднення повітря – 75 гривень! Тому ось буквально тиждень тому я звертався до фракції «Слуга народу» з проханням виступити. Це міністр мав би робити, але ми взяли на себе таку ініціативу. Але досі реакції немає. Замість виступу я отримав звільнення.

– Ви кажете, що останніми днями було багато пропозицій щось там «порєшать», аби офіційно прибрати приставку т.в.о. (тимчасовий виконувач обов’язків). Що це були за переговірники? Хто конкретно до вас приходив? І що вони хотіли «порєшати»?

– Це в тому числі і частина народних депутатів, і люди, які просто мають певний стосунок до уряду.

– Можете прізвища назвати?

– Я не хочу називати прізвища. Не одна людина приходила.

– А що вони хотіли «порєшати»?

– Вони хотіли, з певними натяками говорили, що ми можемо прибрати твоє «т.в.о.», мовляв, ти будеш не т.в.о., а вже будеш керівником інспекції. Я всім відповідав: перепрошую, але ці питання я буду ухвалювати і узгоджувати з прем’єром або з міністром.

– А що вони взамін просили за це?

Кожен тиждень приходили якісь люди, котрі хотіли домовитися

– Не доходила розмова до цього. Знаєте, я – чиновник. Я вже був декілька разів народним депутатом. Тому я добре знаю ці всі теми: вони могли і вести запис, і, можливо, провокації якісь були. Щоб ви зрозуміли, кожен тиждень приходили якісь люди, котрі щось хотіли домовитися з приводу чогось. Звичайно, вони не приходили з чемоданчиком, а хотіли намацати. У першу чергу їх турбувало, що ми виходимо на топ-забруднювачів. Ви можете підняти статистику, але ніколи ніхто не отримував мільйонні штрафи. Розумієте? Ніколи!

– Давайте тепер детальніше. Які топ-забруднювачі? Напевне, вони відомі, я думаю.

– Давайте почнемо з тих, які не просто були оштрафовані, але які вже сплатили до бюджету ці гроші. Перше – це «Метінвест», компанія ММК імені Ілліча. Вони сплатили рекордний штраф – більше ніж 10 мільйонів гривень.

– Це власниками якої є, давайте скажемо, Вадим Новинський та Рінат Ахметов?

– Мені, якщо чесно, байдуже, хто там власник. Це топ-забруднювачі. Далі – компанія ДТЕК – Ладижинська ТЕС у Вінницькій області (власник Рінат Ахметов – ред.). Вона сплатила більше ніж 3,5 мільйони. Також мільйонні штрафи нам сплатила «Укрнафта», закарпатський водоканал, лісгоспи, безліч інших компаній. Це ті, хто вже сплатив штрафи. Нараховано збитків – там ще більше підприємств. Це зараз у судовому порядку вирішується. Там був і «Київводоканал», який отримав 17 мільйонів штрафу, який до цього взагалі не пускав екологічну інспекцію на перевірку впродовж 5 років. А ми все ж таки домоглися того, щоб туди зайти і перевірити. І суб’єкт отримав такий штраф.

– Ви нещодавно публікували світлини з порту «Південний» про пальмову олію…

Схема полягала в тому, що інспекція затримувала іноземні судна і вимагала з них гроші

– Так, компанія-порушник отримала безпрецедентний розмір штрафу… Коли я зайшов в екологічну інспекцію, галузь портова була дуже корупційна. Мені казали: куди ти лізеш, не розвалюй її, бо тебе звільнять через місяць. Це коли тільки починалося. Реформу ми затіяли ще у грудні місяці. Говорили (я передаю те, що в оточенні говорили), що на місяць ця галузь близько 40 мільйонів гривень давала. Схема полягала в тому, що інспекція затримувала іноземні судна і вимагала з них гроші. Знаєте, це як сомалійські пірати. Тільки ті затримували з автоматами, а ці затримували легально, з документами. Ми розбили цю схему.

Зараз жодне судно, жоден судновласник не може поскаржитися, що його затримали незаконно і вимагали якісь гроші. Українська бізнес асоціація навіть офіційно це визнала, що вона схвалює реформи екологічної інспекції. Але коли судновласник реально порушує закон і забруднює, то ми приходили і жорстко карали. Ось так був покараний один судновласник (це було нещодавно, 30 квітня), який розлив пальмову олію, і він був покараний більш ніж на 67,5 мільйонів. Ось так йому були нараховані ці санкції.

– Скажіть, будь ласка, а що ви тепер думаєте робити? Які у вас плани?

Мені хотілося створити історію успіху з державного органу

– Відверто, я тільки декілька годин тому дізнався про звільнення. Я не визначився з планами. З іншого боку, мені було дуже цікаво, я дуже сильно хотів працювати, відверто вам кажу. Мені хотілося створити якусь історію успіху з державного органу, щоб люди бачили інспектора у формі, незалежного, щоб люди йому довіряли і щоб розуміли, що цей інспектор стоїть на захисті довкілля. Тобто, щоб це був успішний кейс. Просто так просиджувати тут штани і жувати, вибачте, шмарклі, боячись зайти до якогось підприємства великого, я точно не хотів. Але мене звільнили. З іншого боку – я з полегшенням видихнув. Ви не уявляєте, коли кожен тиждень тут були якісь баталії. Тобто, з одного боку, працювати хотів, а з іншого боку, отака ситуація, що з полегшенням навіть видихаю.

– Хто конкретно давав вам зелене світло на реформу екологічної інспекції?

– Коли все починалося пів року тому, була зустріч за участю президента, тодішнього прем’єра Олексія Гончарука і тодішнього голови Офісу президента Андрія Богдана. Там проговорювалися певні напрямки реформи. Я отримав повноваження безпосередньо від керівництва і від президента на реформу екоінспекції і на ключові реформи, у тому числі, щоб їх артикулювати в парламенті. Наприклад, на промислове забруднення, по моніторингу довкілля. Тобто, ми системно про це проговорювали.

– Тобто вас запросила команда Володимира Зеленського?

– Можна сказати і так. Але президент безпосередньо сидів за столом. І я отримав на це добро від нього і пішов працювати. І ось працював до сьогоднішнього дня.

– А за весь цей час ви зустрічалися з президентом?

Питання екології – це для президента не якісь там загальні слова

– З президентом зустрічався декілька разів на нарадах. Але, чесно кажучи, по-перше, я юридично і не в підпорядкуванні президента, тобто, загально він є гарант певних напрямків руху, але я підпорядковуюся уряду, тому таких прямо робочих зустрічей не було. Хоча я, звичайно, хотів би зустрітися. І другий момент: я розумію, що президент сфокусувався на питаннях припинення війни, а зараз – на питанні коронавірусу. Можливо, він, звичайно, дуже сильно поринув в інші важливі питання і ухвалення урядом якихось інших рішень минають якось поза увагою президента. Я не знаю цього, відверто вам скажу. Я дуже сподівався, що питання екології буде у президента в топ-трійці.

– А коли ви з ним зустрічалися, у вас було відчуття, що президент щиро хоче якихось змін в сфері екології?

– 100%. Я навіть впевнений зараз в цьому, що він реально хоче. І з точки зору екології, він дуже цікавився цією темою. Коли я запитував у нього, чи будемо ми ухвалювати законопроєкт про сміття, чи буде інспекція заходити, у тому числі, до олігархів, мається на увазі, який це буде тиск. Він з впевненістю відповідав, що так, ніяких перепон і червоного світла точно не буде. І я вам скажу, що до сьогоднішнього дня ніяких телефонних дзвінків з Адміністрації президента чи якихось прильотів не було, відверто. Тобто, я зараз говорю про Офіс президента. І я вірив і вірю, що це для нього питання №1, закінчуючи тим, що він безпосередньо з Кривого Рогу. А це «АкселорМіттал» (одне з найбільших підприємств-забруднювачів довкілля). Я знаю, що і батьки президента живуть у Кривому Розі. Тобто питання екології, забруднення великих підприємств, забруднення повітря – це для президента не якісь там загальні слова, він відчував це на собі. Тому я впевнений, що він у це щиро вірить.

– У вас така риторика, я перепрошую, що, «цар хороший, а бояри погані». Якось так виходить.

– Я вам передаю свої відчуття.

– Пане Фірсов, ви ж не перший, кого ось так звільнили. Першим був генпрокурор Рябошапка, якого також звільнили, не поговоривши. Потім свіжа історія – Нефьодов і Верланов. А тепер ви. Це що? Це такий специфічний підхід до звільнення людей у прем’єр-міністра? Це про що говорить взагалі?

– Я не знаю. Я не хочу зараз вигадувати і робити якісь голослівні заяви. Але я ще раз повторюю, що я щиро хотів би говорити і з президентом, і з прем’єром у першу чергу не про моє звільнення, чесно вам кажу, не про посаду, а про системні питання в екології.

Об’єднання Міністерства екології і енергетики – це була помилка

Я ж кажу, що я тиждень тому звертався до фракції, тому що є низка рішень, які треба було ухвалювати ще позавчора. Ось у чому проблема. І я як радник ще на якісь позиції готовий максимально в цьому питанні сприяти. Тут не мова про посаду. Питання в екологічному порядку денному. Об’єднання Міністерства екології і енергетики – відверто, це була помилка. Особливо в тій кризі, в якій знаходиться і одна галузь – екологічна, і інша – енергетична. Я впевнений, що навіть у цьому році уряд ухвалить рішення, бо не можна так далі працювати, щодо роз’єднання цих міністерств.

І тут питання зустрічі з президентом, ще раз кажу, щоб донести екологічну складову, екологічний порядок денний. Бо ми як інспекція були безпосередньо «екологічні руки» всієї влади. Ми бачили сміттєзвалища – безпосередньо ходили і штрафували. Ми бачили великі металургійні гіганти, підприємства. Ми бачили агрокомплекси, які засмічували і ґрунт. Треба терміново ухвалювати рішення щодо екологічних питань.

– А є у вас у зв’язку з вашим звільненням уявлення, як буде розвиватися ця реформа, як будуть впроваджуватися зміни? Можливий сценарій, що усе це зупиниться?

Я буду битися, кричати скрізь, якщо новий керівник прийде і буде згортати цю реформу

– Я вважаю, що ми провели титанічну роботу, дуже складну, кожен день віддаючись справі. Нам не соромно за свої дії. Я ще раз повторюю, що ніхто до нас не показував таких штрафів, ніхто до нас не заходив до топ-забруднювачів, особливо до великих корпорацій, ніхто не звільняв і не казав «до побачення» керівникам, які просиділи десятками років, такі «місцеві князьки», на своїх посадах. Тобто, цього ніхто не робив.

Звичайно, я буду битися, кричати скрізь, якщо новий керівник прийде і буде згортати цю реформу. Я відверто бажаю йому вдачі. Я не знаю його особисто, ніколи не зустрічався, не знаю його позиції, не знаю його. Але, повірте мені, я максимально буду моніторити реформу екоконтролю і буду дуже жорстко заявляти про це, кричати, включно з тим, що скрізь піднімати це питання, якщо він почне відкат назад. Бо дуже багато зусиль було витрачено.

– Ви казали, що щотижня хтось до вас приходив і лякали звільненнями. А ви все ж таки підозрюєте, хто забив цей «останній гвіздок»…?

– Чесно кажучи, от ви ставите запитання – у мене десятки прізвищ і десятки облич вискакують. Ви питали приклади – я вам можу сказати приклади. Намагався спочатку товаришувати один депутат. Є такий Євген Шевченко.

– Мажоритарник із Запоріжжя, представник «Слуги народу».

– Так, від «Слуги народу». Після того, як ми вийшли (це я вже потім для себе зробив системні висновки) на системну перевірку по заправках «Глуско» (широка мережа по країні), ця людина почала системно, щодня, кожного засідання фракції виступати проти мене на засіданні. Тобто приходив прем’єр-міністр – він тягнув руку і говорив про мене якісь нісенітниці. Приходила Буславець – він тягнув руку і казав, що мене треба звільнити. Говорив про це президенту. Шевченко – це той, який «телеміст» з Пушиліним влаштовував.

От це маленький один приклад, який постійно у парламенті робив свою справу. І таких прикладів в обличчі чиновників в уряді безліч. Ось так це виглядає.

– Ви взагалі уявляєте собі, що вас знову запросять в екологічну інспекцію? Наприклад, виявиться так, що президент не знав або якась інформація до нього не доходила і він скаже: «пане Фірсов, повертайтеся», то ви повернетеся?

– Якщо мова йде про конкретний зміст, конкретні законопроєкти, екологічну реформу, завтра у ту ж хвилину я готовий працювати на будь-якій позиції. Але за умови що буде ухвалений закон про екоконтроль, буде підвищення бюджету інспекції. Тобто якщо я буду бачити бажання влади дійсно сприяти цій реформі. Я буду працювати, тільки якщо мова йде про створення дійсно ефективного органу державного контролю.