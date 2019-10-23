У Зеленського не засуджують участь у шоу російського «1 каналу» – «слуга народу» Євгеній Шевченко

Депутат Верховної Ради з фракції «Слуга народу» Євгеній Шевченко не вважає помилкою свою участь у політичному телевізійному шоу російського «1 каналу».

На запитання програми Радіо Свобода «Ньюзрум», чи в Офісі президента відреагували на його участь у цьому телешоу, депутат відповів так: «Просто запитували, навіщо ти це зробив. Я пояснив свою позицію». На уточнювальне запитання, чи засуджують у Зеленського його появу в ефірі політичного телешоу, Шевченко сказав: «Ні. Просто спитали, навіщо… Хочуть зрозуміти, що відбувається».

За словами депутата з пропрезидентської фракції, він більше не планує участі в таких програмах: «Ні, я сказав росіянам, що за те, що вони зробили, вирізали і все перекрутили, я більше з ними не спілкуюся. Це некоректно, це неправильно, це брехня, це обман, і такого я не терпітиму».

«Головний меседж, який я хотів донести – щоб люди в Росії, Європі та Америці через ЗМІ бачили, що в Україні є люди зі здоровим глуздом, які готові йти на компроміс, готові захищати український інтерес, не здавати його, але при цьому справді через переговори і діалог прийти до миру», – твердить Євгеній Шевченко.

Політик і колишній депутат Верховної Ради Борислав Береза вказав у фейсбуці, що Євгеній Шевченко 20 жовтня в ефірі російського телебачення «поспілкувався з кремлівською маріонеткою Пушиліним» (мається на увазі ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін – ред.). За словами Берези, Шевченко «дав хорошу можливість тепер апелювати до того, що владна партія і народ України загалом згодні на формулу Штайнмаєра, а от радикально налаштовані націоналісти проти. Він так і сказав. Не громадяни України, а саме «радикально налаштовані націоналісти». Повністю повторив російський наратив».

«Ось вам цитата цілком: «Ми відстоювали позицію, щоб конфлікт на Донбасі був вирішений мирним шляхом. І зараз ми все для цього робимо. Та ситуація, яка склалася за формулою Штайнмаєра, була вкинута в суспільство радикально налаштованими націоналістами .. у яких у цілому політика полягає у ворожнечі, у війні... Ми зараз зробили паузу. І я думаю, правоохоронні органи розберуться, звідки ростуть ноги і кому це вигідно» – процитував Береза висловлювання Шевченка.

Останні два місяці точаться розмови про те, що після трирічної перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі, з участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії.

У вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату». Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» і всі пункти Мінських домовленостей.

22 жовтня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що підготовка до зустрічі у «нормандському форматі» не ведеться.