«Мені не соромно»: ексдепутат Фірсов прокоментував звільнення з Державної екологічної інспекції

Колишній депутат Верховної Ради Єгор Фірсов підтвердив завершення своєї роботи в Державній екологічній інспекції.

«Сьогодні рішенням Кабінету міністрів я закінчив роботу на посаді виконувача обов’язків голови Державної екологічної інспекції України. Жодних причин такого рішення мені не пояснювали, розмов з цього приводу з прем’єром у мене не було. Але я, звичайно, знав, що таке рішення готується. І судячи з того, яка політична картина вимальовується, моє звільнення було тільки питанням часу. Останніми днями було багато пропозицій «порєшать і офіційно прибрати приставку т.в.о.», але таких переговірників я посилав куди подалі», – написав політик у фейсбуці.

Фірсов обіцяє надати «детальний підсумковий звіт того, що було зроблено моєю командою за недовгий час перебування на чолі ДЕІ». «Забігаючи вперед, скажу, що мені не соромно за нашу роботу, і ми встигли зробити більше, ніж будь-хто інший на цій посаді», – додав Єгор Фірсов.

Колишній депутат Верховної Ради пропрацював як тимчасовий виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції України менш як півроку.

«Пропозицію зайнятися реформою екологічного контролю я отримав від Олексія Гончарука (колишнього голови уряду України – ред.) чотири місяці тому. Своє бачення ситуації я виклав спочатку на зустрічах з прем’єром, а потім і особисто президенту Володимиру Зеленському. Потім були сотні зустрічей з працівниками міністерства, співробітниками екологічної інспекції, органами влади. Так поступово була складена докладна дорожня карта наших подальших дій», – писав Фірсов у фейсбуці 21 листопада 2019 року.

Кабінет міністрів 13 травня призначив головою Державної екологічної інспекції Андрія Мальованого. Раніше Мальований працював начальник управління екології Київської міськдержадміністрації.