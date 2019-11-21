Фірсов повідомив про своє призначення в.о. голови Держекоінспекції України

Колишній народний депутат Єгор Фірмов повідомив, що від сьогоднішнього дня є офіційно виконувачем обов’язків голови Державної екологічної інспекції України. Про це Фірсов написав на сторінці у Facebook.

«Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів, і я вдячний за надану довіру. Для тих, хто не в курсі, поясню, що екоінспекція – це той орган, який здійснює контроль за дотриманням екологічного законодавства і стежить за тим, щоб промислові підприємства надмірно не забруднювали довкілля. Пропозицію зайнятися реформою екологічного контролю я отримав від Олексія Гончарука чотири місяці тому. Своє бачення ситуації я виклав спочатку на зустрічах з прем’єром, а потім і особисто президенту Володимиру Зеленському. Потім були сотні зустрічей з працівниками міністерства, співробітниками екологічної інспекції, органами влади. Так поступово була складена докладна дорожня карта наших подальших дій», – написав Фірсов у соцмережі.

За словами Фірсова, кадрове питання в екоінспекції є «проблемою №1».

«Зрозуміло, конкурс на керівника при цьому ніхто не відміняв. Незабаром він відбудеться, і я буду брати в ньому участь. Ніякої проблеми для мене в цьому немає. Програма реформ екоінспекціі вже готова, і я готовий представити її на розсуд конкурсної комісії», – додав Фірсов.

На останніх парламентських виборах у Верховну Раду Єгор Фірсов йшов за списком партії Анатолія Гриценка «Громадянська позиція», яка втім не пройшла до парламенту.