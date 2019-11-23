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23 листопада 2019, Київ 14:26
Новини | Суспільство

Вміст нафтопродуктів у місці аварії танкера поблизу Одеси в 157 разів перевищує норму – Фірсов

За словами Фірсова, інспектори зможуть назвати більш точні показники забруднення води, коли отримають доступ до судна, що зазнало аварії поблизу берегів Одеси

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Вода в епіцентрі аварії танкера в Чорному морі поблизу узбережжя Одеси містить у 157 разів більше нафтопродуктів, ніж передбачають гранично допустимі норми, заявив виконувач обов’язків голові Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов.

Він назвав ситуацію некритичною, проте від купання в морі в районі аварії порадив відмовитися.

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«Нашими фахівцями встановлено перевищення вмісту в епіцентрі події нафтопродуктів у 157 разів. Інспектори наразі працюють на місці і продовжують моніторинг забруднення у межах своїх повноважень і зони відповідальності. Координуємо дії з АМПУ (Адміністрацією морських портів України – ред.), на жаль, наразі, через шторм зробити можна небагато – вздовж берега розтягнули сорбуючі бони. Як тільки шторм вщухне, бони встановлять навколо аварійного буксиру, щоб уникнути поширення плям паливно-мастильних матеріалів у море», – написав він.

За словами Фірсова, інспектори зможуть назвати більш точні показники забруднення води, коли отримають доступ до судна.

Про сам танкер голова Держекоінспекції повідомив, що це «рейдово-портовий нафтоналивний плавбункеровщик».

«Відомо, що власник судна «Фактор груп лімітед» зареєстрований у Харкові і належить Джавадову Шамсаддіну Алі Огли», – зазначив він.

Напередодні Фірсов повідомляв про перевищення вмісту нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера в 53 рази.

В Одесі до берега прибило танкер – відео
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В Одесі до берега прибило танкер – відео

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Танкер сів на мілину біля Одеси 22 листопада. З нього врятували трьох членів екіпажу. Раніше повідомляли, що судно було порожнє, але, за словами кореспондента Радіо Свобода, у воді видно маслянисті плями, а в повітрі відчувається запах пального.

За наявною інформацією, танкер стояв баластом біля Одеси з травня 2019 року. Власником його є громадянин Великої Британії, порт прописки – у Румунії. Вийшло судно з Констанци.

За даними Гідрометцентру, вітряна погода буде триматися 2-3 дні. Пориви вітру сягають 19-20 метрів в секунду.

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