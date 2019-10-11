Вибух на іранському танкері: власник підозрює ракетний удар з території Саудівської Аравії

Вибух на іранському танкері Sabiti спричинив удар ракети, випущеної з узбережжя Саудівської Аравії – про це заявила Національна іранська танкерна компанія, якій належить судно.

За повідомленням державного підприємства, корпус корабля пошкодили дав окремих вибухи, «можливо, спричинені ракетними ударами».

Компанія також повідомила, що ніхто з членів екіпажу не постраждав, і зараз команда намагається полагодити судно. Згідно з заявою, пожежі на борту немає, а саме судно «повністю стабільне».

Читайте також: Саудівський кронпринц попередив про зростання цін на нафту в разі продовження напруги навколо Ірану​

Державне телебачення повідомило, що вибух пошкодив два сховища Sabiti. Раніше іранські ЗМІ повідомляли, що вибухи спричинили пожежу на танкері, однак компанія не підтвердила цю інформацію.

Іранський танкер зазнав ушкоджень внаслідок вибуху раніше 11 жовтня. За повідомленням іранських ЗМІ, експерти, які вивчають випадок, не виключають «терористичної атаки».

Відносини між Іраном та Саудівською Аравією останнім часом стають дедалі більш напруженими. Зокрема Ріяд звинуватив іранську владу в організації нападу дронів на саудівські нафтові заводи. Таку ж позицію зайняли Сполучені Штати. Іран заперечує свою причетність, про відповідальність за атаку заявили підтримувані Тегераном єменські повстанці руху аль-Хуті.