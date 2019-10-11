На борту іранського танкера в Червоному морі стався вибух

На борту іранського нафтового танкера неподалік від узбережжя Саудівської Аравії в Червоному морі 11 жовтня сталися вибух і пожежа, повідомляють іранські ЗМІ.

За повідомленнями, вибух стався, коли танкер перебував у близько 100 кілометрах від саудівського портового міста Джедда. Новинна агенція Nour, наближена до організації «Корпус вартових ісламської революції», повідомляє, що ніхто з екіпажу не постраждав.

Однак вибух спричинив серйозні ушкодження судна, нафта витікає у відкрите море, заявляє напів офіційне новинне агентство ISNA.

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За повідомленням агенції, експерти, які вивчають випадок, не виключають «терористичної атаки».

Саудівські чиновники наразі не коментували цю заяву.

Відносини між Іраном та Саудівською Аравією останнім часом стають дедалі більш напруженими. Зокрема Ріяд звинуватив іранську владу в організації нападу дронів на саудівські нафтові заводи. Таку ж позицію зайняли Сполучені Штати. Іран заперечує свою причетність, про відповідальність за атаку заявили підтримувані Тегераном єменські повстанці руху аль-Хуті.