Кілька тисяч жінок в Ірані вперше пустять на футбол

В Ірані вперше від 1979 року, коли в країні відбулася ісламська революція, кілька тисяч жінок будуть допущені на стадіон на поєдинок чоловічих команд. Уболівальницям продано понад три з половиною тисячі квитків на поєдинок відбірного турніру чемпіонату світу Іран – Камбоджа, який відбудеться на тегеранському стадіоні «Азаді» 10 жовтня. Жінки перебуватимуть на окремому від чоловіків секторі та перебуватимуть під наглядом жінок-поліцейських.

Дотепер жінки могли спостерігати за грою чоловіків, лише отримавши спеціальне запрошення або маскуючись під чоловіка.

Правозахисний орган Amnesty International назвав рішення влади Ірану «рекламним трюком» з огляду на те, що стадіон може прийняти майже 80 тисяч уболівальників.

Заборона жінкам відвідувати спортивні змагання серед чоловіків стала темою широкого обговорення поза межами Ірану після того, як Сахар Ходаярі вчинила акт самоспалення, коли на неї чекав суд за спробу відвідати матч. Ходаярі померла 9 вересня.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вимагає від Ірану дозволити жінкам відвідувати матчі відбірного турніру чемпіонату світу з футболу 2022 року та заявляє, що «буде твердою» в забезпеченні доступу жінок до всіх футбольних матчів в Ірані. «Це не лише один матч. Ми не збираємось відвертати увагу від цього», – заявила 9 жовтня керівниця підрозділу освіти та соціальної відповідальності ФІФА Джойс Кук.

У міжнародній правозахисній організації Amnesty International заявили, що дозвіл продати жінкам лише три з половиною тисячі квитків є «цинічною рекламою, якою влада мала на меті відбілити їхній імідж після глобального викриття через трагічну смерть Сахар Ходаярі».

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/iran-limited-allocation-of-football-tickets-for-women-a-cynic-publicity-stunt/