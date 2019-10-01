Нафта вперше після атаки на саудівський НПЗ коштує менш як 60 доларів за барель Brent

Котирування нафти марки Brent увечері 30 вересня опустилися нижче від позначки 60 доларів за барель і залишаються на цьому рівні й 1 жовтня. Станом на 9:30 за Києвом ціна становила 59 доларів 51 цент.

Це сталося вперше після 16 вересня, коли, реагуючи на атаку безпілотниками нафтової інфраструктури Саудівської Аравії, зокрема, найбільшого нафтопереробного заводу цієї країни, котирування сягали навіть 72 доларів за барель.

Нині Ер-Ріяд повідомляє про практично повне відновлення пошкоджених нападом об’єктів.

Наприкінці минулого тижня кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман попередив, що світові ціни на нафту можуть зрости до «немислимо високих рівнів», якщо міжнародна спільнота не матиме «сильної і твердої» позиції щодо Ірану. Він додав, що віддасть перевагу політичному рішенню перед військовим, оскільки останнє спричинить крах світової економіки.

Це інтерв’ю поширене 29 вересня, через 15 днів після того, як удари з безпілотників вразили нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії, спричинивши скорочення видобутку нафти в країні наполовину, що становить близько 5% світового постачання нафти.

Тоді фактичний керівник Саудівської Аравії назвав це актом війни, так само відреагував на напад державний секретар США Майк Помпео. У причетності до нападу і саудівська, і американська сторони звинуватили Іран. Франція, Німеччина та Велика Британія також звинуватили Тегеран в агресивних діях.

Іран заперечує свою причетність, про відповідальність за атаку заявили підтримувані Тегераном єменські повстанці руху аль-Хуті.