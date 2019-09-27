Саудівська Аравія в ООН закликала світ до «якомога сильнішого тиску» на Іран

Саудівська Аравія закликала міжнародну спільноту до «якомога сильнішого тиску усіма можливими методами» для завершення «агресії» Ірану – з такою заявою міністр закордонних справ близькосхідної країни Ібрагім аль-Асаф виступив у Генеральній асамблеї ООН 26 вересня.

За словами аль-Ассафа перекриття джерел фінансування Тегерану є найкращим шляхом припинення того, що він назвав порушенням міжнародного права з боку Ірану.

Міністр закордонних справ королівства повторив звинувачення Ріяду на адресу Ірану в причетності до атаки дронів на саудівську нафтову інфраструктуру.

«Ми дуже добре знаємо, хто стоїть за цією агресією», – заявив аль-Ассаф.​

Він звинуватив владу Ірану в систематичному плануванні подібних атак не лише на Близькому Сході, а й по всьому світу.

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«Ми знаємо цей режим вже 40 років. Він не вміє нічого, окрім планування вибухів, руйнування та вбивств не лише в нашому регіоні, але й по всьому світу. Має бути застосований якомога сильніший тиск усіма можливими методами, аби зупинити терористичну й агресивну поведінку іранського режиму», – сказав представник Саудівської Аравії.

Тим часом президент Ірану Хасан Роугані заявив журналістам у Нью-Йорку 26 вересня, що країни, які звинувачують Тегеран у нападах на Саудівську Аравію, повинні «надати необхідні докази».

«Якщо у вас є будь-які докази чи документи, будь ласка, надайте їх мені», – сказав Роугані.

Принагідно він закликав Сполучені Штати, Францію, Велику Британію та Німеччину «припинити» постачати зброю Саудівській Аравії.​

16 вересня Єменські повстанці з шиїтського антиурядового руху Хуті, підтримуваного Іраном, заявили про свою відповідальність за напад у Саудівській Аравії, в якому брали участь десять безпілотних апаратів. У світових ЗМІ, однак, з’явилося припущення, що напад організував Іран або проіранські сили.

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Державний секретар США Майк Помпео поклав відповідальність на Іран за напад дронів на саудівські нафтові заводи. За словами Помпео, «Тегеран завдав безпрецедентного удару по світових поставках нафти». Голова Держдепартаменту США відзначив відсутність доказів, що удари завдавалися з території Ємену. Помпео звинуватив президента Ірану Хасана Роугані і голову МЗС Ірану Могаммада Джавада Заріфа у використанні прийомів «фальшивої дипломатії».

Іран відкинув звинувачення США у причетності до атак на саудівські нафтові заводи, які вплинули на світовий видобуток нафти. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві, виступаючи на державному телебаченні, назвав заяву США «безглуздою». А один із чільних командирів Корпусу вартових Ісламської революції, елітного іранського військового формування, попередив, що Іран готовий до «повноцінної» війни.