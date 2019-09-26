Котирування нафти повернулися до рівнів, зафіксованих до атаки на саудівський НПЗ

Котирування нафти на світовому ринку знову наблизилися до позначки 60 доларів за барель марки Brent. Це той рівень, на якому «чорне золото» перебувало до 14 вересня, коли внаслідок атаки безпілотників на найбільший нафтопереробний завод Саудівської Аравії ціна злетіла майже до 70 доларів за барель Brent.

Станом на 18:20 за Києвом котирування Brent становили 61 долар 63 центи, впродовж поточної торгової сесії ціна просіла на півтора відсотка.

Єменські повстанці з шиїтського антиурядового руху Хуті, підтримуваного Іраном, заявили про свою відповідальність за напад у Саудівській Аравії, в якому брали участь десять безпілотних апаратів. У світових ЗМІ, однак, з’явилося припущення, що напад організував Іран або проіранські сили.

Державний секретар США Майк Помпео поклав відповідальність на Іран за напад дронів на саудівські нафтові заводи. За словами Помпео, «Тегеран завдав безпрецедентного удару по світових поставках нафти». Голова Держдепартаменту США відзначив відсутність доказів, що удари завдавалися з території Ємену. Помпео звинуватив президента Ірану Хасана Роугані і голову МЗС Ірану Могаммада Джавада Заріфа у використанні прийомів «фальшивої дипломатії».

Іран відкинув звинувачення США у причетності до атак на саудівські нафтові заводи, які вплинули на світовий видобуток нафти. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві, виступаючи на державному телебаченні, назвав заяву США «безглуздою». А один із чільних командирів Корпусу вартових Ісламської революції, елітного іранського військового формування, попередив, що Іран готовий до «повноцінної» війни.