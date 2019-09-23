Прем’єр Британії назвав Іран відповідальним за напад на саудівські нафтові об’єкти

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон назвав Іран відповідальним за напад на нафтові об’єкти в Саудівській Аравії. Він заявив, що Лондон розгляне можливість участі в очолюваній США військовій підтримці Саудівської Аравії.

«Сполучене Королівство покладає відповідальність за напади на [нафтовидобувну компанію] Aramco із дуже високим ступенем ймовірності на Іран», – сказав Джонсон під час спілкування із журналістами в літаку дорогою до Нью-Йорка, де відбуватиметься Генеральна асамблея ООН.

Прем’єр заявив, що Британія працюватиме із союзниками заради деескалації напруги на Близькому Сході.

14 вересня дрони вдарили по нафтових заводах у Саудівській Аравії. Нафтовидобувна компанія Aramco, підприємства якої зазнали повітряних ударів, скоротила видобуток нафти на 5 мільйонів барелів на добу.​

Ціни на сировину різко зросли. Вартість нафти марки Brent збільшилася майже на 14% – до 70 доларів за барель.

США назвали Іран відповідальним за напади. У Тегерані відкидають звинувачення.