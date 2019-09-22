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22 Вересень 2019, Київ 20:50
Новини | Міжнародні

Саудівська Аравія планує повністю відновити видобуток нафти після нападу до кінця вересня – ЗМІ

Архівне фото

Компанія Saudi Aramco заявила про готовність до кінця вересня вийти на попередній рівень видобутку нафти на постраждалому від атаки дроном об’єкті, повідомляє Reuters.

Як зазначається, роботи ведуться цілодобово, потрібне обладнання доставили із США та ЄС.

14 вересня дрони вдарили по нафтових заводах у Саудівській Аравії. Нафтовидобувна компанія Aramco, підприємства якої зазнали повітряних ударів при нальоті дронів, скоротила видобуток нафти на 5 мільйонів барелів на добу.​

Ціни на сировину різко зросли. Вартість нафти марки Brent збільшилася майже на 14% – до 70 доларів за барель.

США назвали Іран відповідальним за напади. У Тегерані відкидають звинувачення.

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