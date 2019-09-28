Іноземки зможуть приїжджати в Саудівську Аравію без супроводу чоловіків і не носити абаю

Влада Саудівської Аравії лібералізує правила в’їзду в країну для іноземних туристів зі 49 країн світу, в тому числі США, Японії, Китаю і країн ЄС.

Жінки зможуть приїжджати в королівство самі, без обов’язкового супроводу чоловіка, як раніше.

Жінки також не зобов’язані будуть носити абаю (довга вільна сукня), але серед вимог залишається скромна сукня, що закриває плечі і коліна, в тому числі на громадських пляжах, повідомив в інтерв’ю агенції Reuters голова агентства з питань туризму Саудівської Аравії Ахмед Аль Хатіб.

За його словами, алкоголь залишається забороненим: «У нас буде достатньо туристів, які приїдуть до Саудівської Аравії, щоб насолодитися іншими речами».

Візи для згадах країн, перелік яких розширюватимуть, доступні онлайн, у диппредставництвах Саудівської Аравії і по прибутті, і коштують 120 доларів, разом із медичним страхуванням.

Саудівська Аравія – одна з найбільш консервативних і закритих країн світу. Там досі проводяться страти, застосовуються тілесні покарання, а права жінок обмежені. Їм, як і раніше, заборонено виїжджати за межі країни без дозволу батьків або чоловіків.

Проте влада королівства в останні кілька років провела кілька реформ, які повинні підвищити привабливість країни за кордоном і змінити її імідж у світі. Багато з цих реформи просуває наслідний принц Мохаммед бін Салман, якого Туреччина і деякі інші країни вважають причетним до вбивства журналіста Джамала Хашокджі.

Влада королівства розраховує, що лібералізація туристичної індустрії приведе до того, що частка туризму у ВВП країни виросте до 10% до 2030 року, а кількість туристів зросте до того ж часу до 100 мільйонів осіб. Досі туріндустрія Саудівської Аравії була зосереджена на обслуговуванні паломників, які приїжджають на хадж до Мекки.